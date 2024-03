Harlem Globetrotters: Geniale Basketballshow für die ganze Familie

Mit ihrer Spielweise haben die Harlem Globetrotters den Basketballsport revolutioniert. Eine einzigartige Teamgeschichte, millionenfach geklickte Internetvideos und sensationelle Live-Auftritte machen sie weltberühmt. Phänomenale Trick-Shots bescheren ihnen jedes Jahr reihenweise Eintragungen ins Guinness Buch der Rekorde. Im Oktober 2023 kehren die Harlem Globetrotters für fünf Shows nach Deutschland zurück, bevor die Tournee im Frühjahr 2024 mit zehn weiteren Auftritten ihre Fortsetzung findet. Beständig formen die Harlem Globetrotters das Profil einer neuen Generation von Stars und pflegen dabei das außergewöhnliche Erbe der Teamgeschichte. Im unnachahmlichen Zusammenspiel vereinen die Ausnahmeathleten berauschende Basketball-Skills und wahnwitzige Comedy-Einlagen zu einer einzigartigen Familiensportshow. Eindrucksvoll zeigen die Ballartisten aus den USA dabei, was so alles mit dem Ball möglich ist. Dank ihres phänomenalen Geschicks gehen ihnen schwierigste Tricks so spielend leicht von der Hand, dass sich selbst gestandene Basketballprofis verwundert die Augen reiben. Mit furioser Schnelligkeit und höchster Präzision dribbeln die Globetrotters ihre Gegner schwindelig. Traumwandlerisch sicher werden Bälle aus schier unglaublichen Distanzen reihenweise im Korb versenkt. Und wenn die Dunker in Aktion treten, um den Ball aus schwindelerregenden Höhen krachend in den Korb zu stopfen, stockt den Zuschauern der Atem. Zu den Highlights im Spiel zählen auch die Auftritte der Showmen im Team. Bei ihren Slapstick-Einlagen tobt das Publikum vor Lachen. Nach jedem Spiel feiern die Basketballstars der Harlem Globetrotters ihre Fans! Bei der Autogramm-Session am Spielfeldrand haben alle Zuschauer die Möglichkeit, die Ballzauberer zu treffen alh

The Harlem Globetrotters, Fr. 12. April, 19 Uhr, MHP-Arena, Ludwigsburg, www.c2concerts.de