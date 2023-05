9. Heilbronner Neckarcup - ATP Challenger Tour 125

Vom 04. Juni bis zum 11. Juni findet der 9. Heilbronner Neckarcup statt und lässt sowohl Spieler als auch Zuschauer "Weltklasse Tennis hautnah" erleben. Alle Änderungen und wichtigen Details wurden auf der Pressekonferenz am 16.05.2023 vorgestellt.

Nachdem der Neckarcup in den letzten Jahren ausfiel oder nur eingeschränkt stattfinden konnte, wird er 2023 wieder in Fülle ausgetragen. Als traditionelles Vorturnier sollte der Neckarcup vor den French Open, welche ab dem 22. Mai bis zum 12. Juni laufen, stattfinden. Eine Änderung des Regelwerkes der ATP verhinderte die traditionelle Vorwoche. Ein intensiver Austausch ermöglichte einen Ausweichtermin parallel zu den French Open. "Jetzt sind wir nicht mehr Vorturnier, sondern mittendrin im Geschehen", so Turndirektor des Neckarcup Herr Metehan Cebeci.

Als Spieler mit dabei sind unter anderem Filip Krajinovic, der den Neckarcup bereits zweimal gewonnen hat, der Spanier Jaume Munar, welcher auf Platz 75 der Weltrangliste ist und im letzten Jahr acht Challenger für sich entscheiden konnte, French Open Teilnehmer Oscar Otte und Top 50 Spieler Dominik Koepfer und Maximilian Marterer. Auch der bis vor kurzem noch unbekannte ungarische Fabian Marozsan, welcher am 15. Mai das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz schlagen konnte, wird zugegen sein.

Auch für die Spieler ergab sich eine positive Änderung. Durch das vielseitige und intensive Sponsoring von über 90 Unternehmen, davon 15 neue Partner in 2023, findet in diesem Jahr die Challenger Tour 125 anstelle der Challenger Tour 100 statt. Damit ergibt sich eine Preisgelder-Erhöhung von 118.000,00€ auf 145.000,00€ in Höhe von über 30%. Tom Bucher, Geschäftsführer von C2B GmbH, dankte allen Sponsoren für eine Erhöhung des diesjährigen Budgets auf ca. 500.000,00€. Dabei betonte Turnierdirektor Metehan Cebeci, dass das Budget vor allem den Spielern und den Helfern zugute käme. So würde beispielsweise übriges Geld allen Sponsoren und allen Helfern zum Dank in Form von Veranstaltungen und Festen zurückgegeben werden.

Der Neckarcup als "hochkarätiger Spitzensport", so Frau Karin Schüttler, Vertreterin der Stadt Heilbronn, wird auch in diesem Jahr von vielen helfenden Händen organisiert und ausgetragen. Geschäftsführerin der Firma C2B GmbH Frau Mine Cebeci wies auf die Wichtigkeit eines gut funktionierenden Teams hin und lobte die seit Jahren eingespielte "Neckarcupfamily", bestehend aus über 200 Helfern, davon allein 50 Ballkinder, 80 Helfer, 20 Fahrer für Shuttle-Busse und acht Personen auf dem Player-Desk. Auch Kooperationen seien essentiell für die Realisierung eines solchen Sportevents. So sei das Park Hotel, welches im letzten Jahr kurzfristig als Unterkunft für die Spieler eingesprungen war, auch in diesem Jahr Unterkunft und Party-Location für einen Teil des Neckarcup Festivals zugleich. Des Weiteren wies Frau Cebecin auf die Zusammenarbeit mit dem Weingut Drautz für die Möglichkeit eines Fahrradparkplatzes hin, um die Anreise mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen. Um die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver zu machen, erhalten alle Neckarcup-Tickets drei Stunden vor Beginn des Neckarcups Gültigkeit und können im gesamten Nahverkehr in Heilbronn genutzt werden.

Auch das Abendprogramm des Neckarcup Festivals sieht kleinen Veränderungen entgegen. Wie die letzten Jahre üblich findet am 3. Juni und 10. Juni die Opening und Closing Party statt. Die ebenso gewohnte Players' Party findet in diesem Jahr jedoch an anderer Location, direkt im Park Hotel, statt. Dank des Feiertages innerhalb des Sportevents, wird auch am Mittwoch ein abendliches Event angeboten. Die für bereits 2020 gebuchte und aufgrund Corona abgesagte DJane Estra, eine der angesagtesten DJ's in Deutschland, legt bei der Summer Soul Party am Mittwochabend auf. Alle Sponsoren dürfen sich am Sponsoren-Gala Abend am Donnerstag auf den Newcomer in der Comedy-Branche Osman Yaran mit seinem Programm "Gut, dass du fragst" freuen.

Tom Bucher, zuständig für Sponsoring und Public & Relations präsentierte zudem die neuen Marketingmaßnahmen. Um den Neckarcup innerhalb der Stadt Heilbronn zu bewerben, wurden in Zusammenarbeit mit der Stadt Heilbronn, vertreten durch Karin Schüttler und Altin Zhegrova, insgesamt 30 Fahnen mit dem Neckarcup bedruckt und in der Innenstadt aufgehängt. "Die Menschen müssen wissen, dass Top-Tennisstars da sind und Spitzensport in Heilbronn betreiben", so Bucher. Nicht zuletzt wurde die Homepage des Neckarcups erneuert und auch das Social Media wird mit einem eigens zusammengestellten 4-köpfigen Team während des Neckarcups neu aufgefahren.

Die Stadt Heilbronn erwähnt den Neckarcup als einen Jahrestermin, der nicht mehr wegzudenken sei und bezeichnete ihn als Termin für hochkarätigen Tennis in Heilbronn. Um Heilbronn auch als Sportstadt weiter auszubauen, betonte Karin Schüttler die Wichtigkeit eines klaren Bekenntnisses der Stadt zum Sport und die Unterstützung durch Unternehmen und Sponsoren. Dabei sind neben monitären Spenden auch Sachspenden erforderlich und gewünscht. Tom Bucher sprach einen Appell aus und forderte Unternehmen und die heimische Wirtschaft zur Aufbruchstimmung und Unterstützung des Sports in Heilbronn auf.

Tickets für den Neckarcup können nur online erworben werden. Die Spiele können live auf dem Challenger TV mitverfolgt werden. Mit 460 Plätzen im Center-Court, 200-300 Plätzen auf den Steintribünen und 100 VIP-Plätzen finden die über 1.000 täglich erwarteten Zuschauer platz. Der Eintritt ist mit einem Tagespreis von 15,00€ und ermäßigten Preisen für Schüler und Studenten auf 12,00€ niedrig gehalten und gibt allen Interessierten die Chance, für ein Spiel vorbei zu kommen.