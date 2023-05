Nominierung von Rozaliya Kudeeda für die Fußball-Nationalmannschaft

Überraschend wurde Rozaliya Kudeeda von der BSG Neckarsulm für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen nachnominiert, die bei den Special Olympics Weltspielen (17.-25- Juni 2023) in Berlin antritt.

Eigentlich ist die 16-Jährige Schwimmerin, doch ist sie auch eine talentierte Fußballspielerin. Im Schwimmen war sie als deutsche Ersatzschwimmerin nominiert, wäre bei den Weltspielen aber nur zum Einsatz gekommen, wenn eine andere Schwimmerin ausgefallen wäre.

Nun bekam die Sportlerin der Behindertensportgemeinschaft Neckarsulm die Anfrage von den Special Olympics, ob sie für die Hephata Werkstätten Mönchengladbach in der Nationalmannschaft spielen möchte. Am letzten Wochenende fuhr sie deshalb zum Vorbereitungslehrgang nach Herzogenaurach, um mit Hephata zu trainieren. Dort hinterließ sie einen so guten Eindruck, dass sie jetzt tatsächlich in Berlin für die Nationalmannschaft spielen darf.