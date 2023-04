Allianz MTV STuttgart: Endspurt um die Meisterschaft

Die heiße Phase der Saison steuert auf ihr Ende zu und Allianz MTV Stuttgart ist auf einem sehr guten Weg die Mission Titelverteidigung erfolgreich zu gestalten. Mit zwei sehr konzentrierten 3:0 Erfolgen gegen die Roten Raben Vilsbiburg zog das Team von Cheftrainer Tore Aleksandersen mühelos in die Runde der letzten vier ein, in die es die vier Top-Mannschaften der regulären Saison, also Dresden, Potsdam und Schwerin geschafft haben. Die Meisterschaft entscheidet sich in einer Best-of-Five Serie, die spätestens am 15. Mai ihr Ende findet.

Vor allem auf ihre Offensive konnten sich die Stuttgarterinnen verlassen. Simone Lee ist derzeit in überragender Form und zeigt auch in dieser Saion ihre MVP-Qualitäten. Aber auch Defensiv ist Stuttgarts schönster Sport in dieser Saison eine echte Macht. Maßgeblich dafür mitverantwortlich ist Roosa Koskelo. Die Vertragsverlängerung um ein Jahr der finnischen Abwehrspezialistin ist das nächste Zeichen von Stuttgarts Volleyballbundesligisten in Richtung der Kontinuität und Stabilität im Team. Roosa Koskelo ist nach Krystal Rivers und Maria Segura Palleres die bereits dritte Stammspielerin und Identifikationsfigur, die ihren Vertrag verlängert. Somit bleibt eine wichtige Achse des Teams zusammen und kann sich gemeinsam mit allen Teamkolleginnen weiterentwickeln.

Roosa Koskelo ist überzeugt mit ihrer erneuten Vertragsverlängerung in Stuttgart die richtige Entscheidung getroffen zu haben: »Ich bin sehr glücklich, weiterhin für Stuttgart zu spielen - ein Ort, den ich mein Zuhause nennen kann. Ein großes Dankeschön an den Verein, die Sponsoren und die Fans, die mir diese Entscheidung sehr leicht gemacht haben. Die letzten fünf Jahre waren in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes und ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Traum noch mindestens eine weitere Saison leben kann.«

»Mit Roosa haben wir genauso eine besondere Situation wie mit Krystal. Auch sie geht in ihre 6. Saison mit uns. Die Loyalität dieser Spielerinnen ist etwas Unglaubliches. Ich freue mich, dass wir Roosas Abwehrreaktionen gemeinsam mit Michelle Petter ein weiteres Jahr bei uns sehen können«, so begründet Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema die Vertragsverlängerung.

»Wir freuen uns sehr, dass wir eine der erfahrensten Spielerinnen des Teams halten können und die Kontinuität im Team weiter fortführen. Roosa ist an guten Tagen eine der besten Spielerinnen in Europa auf ihrer Position und daher freue ich mich sehr darüber, eine weitere Saison mit ihr zusammenzuarbeiten,« ergänzt der Cheftrainer Tore Aleksandersen.

