MHP Riesen Ludwigsburg: Start in die Play-Offs im Formtief

Die reguläre Saison neigt sich ihrem Ende entgegen und die Barockstädter Korbjäger sind in dieser Phase der Saison ordentlich aus dem Tritt gekommen. Nach Niederlagen gegen Göppingen, Bamberg und München ist das Play-off-Heimrecht für die MHP RIESEN Ludwigsburg wohl nur noch schwer zu erreichen. Das ist besonders bitter für die Ludwigsburger, weil nicht nur ein stärkerer Gegner in den Play-Offs wartet, sondern auch weil das Team in dieser Saison vor allem auswärts kaum zu überzeugen wusste. Während in der MHPArena eine beeindruckende 11:3 Bilanz für die Barockstädter zu Buche steht, konnten auswärts nur fünf von 15 Spielen gewonnen werden. Dabei ist es nicht so, als ob die MHP RIESEN bei ihren Aufwärtsauftritten besonders schwach wären. Es fehlt oft schlicht das Glück im Abschluss und die Konzentration in der Verteidigung. Die Ludwigsburger stellen in diesem Jahr eine der Top vier Offensiven der Liga und zählen zu den ballsichersten Mannschaften. Diese Stärke konnten sie aber vor allem in den Duellen gegen Play-Off Konkurrenten selten in einen Sieg ummünzen. Viele Spiele der Ludwigsburger haben zwei Geschichten, wie es Cheftrainer Josh King nach der bitteren Niederlage gegen Bamberg auf den Punkt brachte: »In der ersten Hälfte waren wir offensiv sehr gut. In der zweiten haben sie uns die Offensive weggenommen.« Die MHP RIESEN müssen sich in der Spätphase der Saison also ein neues Rezept zum Erfolg einfallen lassen. Bei den vermeintlich leichteren letzten Saisonspielen im Mai gegen die Niners Chemnitz und die Rostock Sea Wolves, die zumindest noch an den Play-Off Plätzen schnuppern, wird es daher darum gehen eine möglichst gute Ausgangssituation für die Runde der letzten Acht zu erreichen, um den Liga Schwergewichte wie Alba Berlin und dem FC Bayern München Basketball zumindest im Viertelfinale aus dem Weg zu gehen. Die Play-Offs um die deutsche Meisterschaft beginnen am 12. Mai und spätestens am 22. Juni wird dann der deutsche Meister gekürt. Gespielt wird in einem Best of Five-Modus. Die Best of Five-Serie wird dabei im Format 2-2-1 ausgespielt. Dies bedeutet, dass das höher platzierte Team mit zwei Heimspielen beginnt und das schlechtere Team mit zwei Heimspielen folgt. Sollte ein fünftes und entscheidendes Spiel notwendig sein, würde dieses beim besser platzierten Team stattfinden. Das Team, welches zuerst drei Spiele gewinnt, zieht in die nächste Playoffrunde ein. Im Viertelfinale spielt das beste Team der Hauptrunde gegen Platz 8, Platz 2 gegen Platz 7, Platz 3 gegen Platz 6 und der Platz 4 gegen Platz 5. Die Sieger treffen dann im Halbfinale und Finale aufeinander.

