DHB-Pokalfinale der Frauen

Das Haushahn Final4 ist das vorgezogene Saison-Highlight im Handball der Frauen. Die besten vier Pokalmannschaften treten am 1. und 2. April in der Porsche-Arena Stuttgart um den deutschen Pokal gegeneinander an. Für das Eventwochenende haben sich in diesem Jahr die SG BBM Bietigheim, der VfL Oldenburg, die HSG Bensheim/Auerbach und TuS Metzingen qualifiziert.

Bereits seit 2018 wird die Endrunde um den deutschen Pokal der Frauen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ausgetragen, in diesem Jahr erstmalig mit dem Stuttgarter Traditionsunternehmen Haushahn als Namensgeber.

Handballfans können sich bereits Anfang April auf erstklassigen und packenden Handball freuen sowie auf eine gut gefüllte Porsche-Arena. Denn mit dem Pokalsieger von 2021 und 2022, der SG BBM Bietigheim und der TuS Metzingen werden gleich zwei Vereine aus dem Großraum Stuttgart teilnehmen. Die »Letzten Vier« werden in diesem Jahr von dem viermaligen DHB-Pokalsieger der Frauen, dem VfL Oldenburg und der HSG Bensheim/Auerbach vervollständigt.

Den Auftakt des Haushahn Final4 bildet die Partie zwischen TuS Metzingen und Titelverteidiger

SG BBM Bietigheim am Samstag, den 1. April um 15.15 Uhr. Das zweite Halbfinale zwischen der HSG Bensheim/Auerbach und dem letztjährigen Pokalfinalisten VfL Oldenburg beginnt um 17.45 Uhr. Am zweiten Tag der Pokalendrunde wird das Spiel um Platz 3 um 14.30 Uhr angepfiffen. Den Schlusspunkt des Haushahn Final4 bildet das Finale um 17.05 Uhr.

Haushahn Final4

Sa. 1. & So. 2. April, Porsche Arena, Stuttgart

www.handball-bundesliga-frauen.de

Samstag, 1. April

15.15 Uhr, TuS Metzingen vs. SG BBM Bietigheim,

17.45 Uhr, HSG Bensheim/Auerbach vs. VfL Oldenburg

Sonntag, 2. April

14:30 Uhr, Spiel um Platz 3

17.05 Uhr, Finale