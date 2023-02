Start in die ADAC GT4 Germany

MORITZ -Das Stadtmagazin und Hofor Racing by Bonk Motorsport gehen in der kommenden Saison gemeinsam an den Start. Für das Traditionsteam fährt auch Nachwuchsfahrer Tim Reiter aus Ostfildern.

Die ADAC GT4 Germany startet in ihrer fünften Saison in einem neuen Umfeld: Alle sechs Rennwochenenden in Deutschland und den Niederlanden werden im Rahmen der besucherstarken Events der DTM ausgetragen. Pro Rennwochenende werden zwei Rennen von rund einer Stunde Dauer ausgetragen. Jeweils zwei Piloten teilen sich das Cockpit. Zu Rennmitte findet ein Fahrerwechsel statt. In der vergangenen Saison duellierten sich 86 Fahrer in 30 Fahrzeugen der sechs Sportwagenmarken Aston Martin, BMW, KTM, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota um die Punkte in der Meisterschaft. Gefahren wird mit GT4-Rennwagen, die den GT3-Modellen ähnlich sind – in seriennäherer Variante. Im Gründungsjahr der Rennserie 2019 stieg auch das Team von Hofor Racing by Bonk Motorsport ein und sicherte sich gleich die Teammeisterschaft. Seitdem hat sich die Team aus Münster, das seit 2020 auch klimaneutral agiert, fest in der Rennserie etabliert. 2021 konnte das Fahrerduo Michael Schrey und Gabriele Piana sogar die Meisterschaft gewinnen. In der vergangenen Saison ging man erstmals mit einem zweiten BMW an den Start. Die beiden Youngster Max Rosam und Tim Reiter aus Ostfildern wussten mit einigen Top 10 Platzierungen zu überzeugen, während Schrey und Piana einen hervorragenden vierten Platz in der Meisterschaftswertung erkämpfen konnten. In der kommenden Saison wird das Team mit zwei BMW M4 GT4 G82 starten. Ein deutliches Upgrade, wie Teammanager Felix Schmenk bestätigt: »Unsere neuen Autos sind viel leistungsstärker als in der vergangenen Saison.« Die Saisonziele sind klar: »Wir wollen wieder oben angreifen und zumindest das beste BMW Auto im Feld stellen,« erklärt Schmenk.

Neben den Rennen in der ADAC GT4 Germany tritt Hofor Racing by Bonk Motorsport auch parallel in der GT4 European Series mit sechs Rennwochenenden in Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland und Spanien an.

Hofor Racing by BonkMotorsport alle Infos zum Team und den Rennen:

www.bonk-motorsport.de

Oschersleben 26. bis 28.5.

Zandvoort 23. bis 25.6.

Nürburgring 4. bis 6.8.

Lausitzring 18. bis 20.8.

Sachsenring 8. bis 10.9.

Hockenheimring 20. bis 22.10.