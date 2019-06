Die Neuzugänge Der Allianz MTV

× Erweitern Tom Bloch Allianz MTV Stuttgart Volleyball Foto: Tom Bloch/ Allianz MTV Stuttgart, Volleyball, Damen, Saison 2016/17, Bundesliga, Scharrena, (In blau) gegen Ladies in Black Aachen, Michaela Mlejnkova,

Meisterschaften sind das absolute Highlight jeder Vereinsgeschichte. Viele Spielerinnen nutzen diesen sportlichen Höhepunkt, um auch persönlich einen Schlussstrich zu ziehen. Aber auch nach tränenreichen Abschieden muss es weitergehen.

Darum hat Sportdirektorin Kim Renkema alle Register gezogen und einige internationale Stars und hoffnungsvolle Talente nach Stuttgart gelotst.

Stuttgart hat mittlerweile den Größten, denn gleich drei Neuzugänge verstärken den Mittelblock der Allianz MTV Stuttgart. Nachdem Molly McCage, die stärkste Blockerin der vergangenen Saison ihre Karriere beendet hat, war klar, dass sich der Stuttgarter Block neu aufstellen muss. Als Nachfolgerin musste also viel Erfahrung geholt werden. Ein Glück, dass mit der kroatische Nationalspielerin Martina Samadan eine absolut erfahrene Stütze den Weg nach Stuttgart gefunden hat. Die 25jährige kommt aus der italienischen Seria A. Mit einer Blockhöhe von 3,00 Metern soll die erfahrene Mittelblockerin den Stuttgarter Block nicht nur selber schließen, sondern auch jüngere Talente von ihrer Erfahrung profitieren lassen. Eines dieser jüngeren Talente ist die 22jährige niederländische Nationalspielerin Juliët Lohuis. Sie kommt nach zwei Saisons beim USC Münster, wo sie mit exzellenter Blockarbeit überzeugen konnte, nach Stuttgart. Auch die US-Amerikanerin Jenna Rosenthal wird in der neuen Saison für den Deutschen Meister ans Netz gehen. Die frischgebackene finnische Meisterin macht sich vom LP Viesti auf den weiten Weg nach Stuttgart. Mit ihren 1,98 Metern wird sie das zentrale Stück im neuen Stuttgarter Abwehrbollwerk bilden. Auch Sportdirektorin Kim Renkema freut sich schon auf die nächste Saison: »Jenna ist eine athletisch sehr starke Mittelblockerin und ein großes Talent, nicht nur aufgrund ihrer körperlichen Größe. Mit Jenna, Martina und Juliet haben wir dieses Jahr ein unglaublich starkes Block-Trio. Die drei können sich perfekt abwechseln.«

Natürlich verstärkt sich auch die Offensivreihe zur neuen Saison. Auf der Außenposition ist der deutsche Meister mittlerweile vollständig. Neben der erfreulichen Verlängerung mit Publikumsliebling Julia Schaefer, gibt es auch einige Neuverpflichtungen zu vermelden. Als eines der hoffnungsvollsten Talente Europas gilt Celine van Gestel, die es vom belgischen Meister Asterix AVO Beveren nach Stuttgart zieht. Die 1,83 Meter große Außenangreiferin, die seit Jahren auf der Wunschliste von Renkema steht, soll als Spezialistin für Annahme und Abwehr die Annahme stabilisieren und damit die Lücke füllen, die der Abgang von Jana-Franziska Poll in den Defensivverbund gerissen hat. Eine Spielerin deren Stärken eher in der Offensive liegen ist Channon Thompson aus Trinidad und Tobago. In diesem Jahr durften Bundesligafans ihr Können schon bei den Roten Raben in Vilsbiburg bewundern. Starke 206 Punkte in der regulären Saison und beeindruckende 54 Punkte in den Play-Offs deuten ihre ungemeine Offensivpower an.

»Channon ist eine extrem athletische Spielerin, die unseren Angriff neben Krystal Rivers weiter verstärken wird. Sie hat bereits in Vilsbiburg gezeigt, was sie drauf hat. Bei uns kann sie den nächsten Schritt gehen«, so Renkema. Die letzte, die den Offensivbund verstärkt ist die Schwedin Alexandra Lazic. Die mehrfache französische und schweizerische Meisterin soll als Allroundtalent die Balance zwischen Annahmespezialistin van Gestel und Angriffsgranate Thompson schaffen.

Ebenso wird es auf der Trainerbank eine Veränderung geben. Erfolgscoach Giannis Athanasopoulos erhält Unterstützung von Erik Reitsma. In der SCHARRena ist Erik kein unbekanntes Gesicht. In den letzten drei Jahren stand er bei den Ladies in Black Aachen an der Seitenlinie. Er wird Tama Miyashiro ablösen, die sich in den USA auf die Olympischen Spiele konzentrieren möchte. Auch Renkema freut sich auf den Neuzugang: »Wir werden mit ihm und Giannis eine super Kombi an der Seitenlinie haben. Ich erkenne in ihm den jungen Giannis wieder, der sich permanent weiterentwickeln möchte und schon jetzt viel Engagement einbringt.«

Darüberhinaus steht auch der Gegner fürs Achtelfinale im DVV-Pokal bereits fest. Mit dem Spiel gegen den Tabellenzehnten des vergangenen Jahres NawaRo Straubing wartet eine machbare Aufgabe auf Stuttgarts schönsten Sport.