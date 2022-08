Nach zwei rein virtuellen Lauf-Jahren kehrt der ebm-papst Marathon in Niedernhall am 10. und 11. September als das zurück, was es sein soll: ein kunterbunt geselliges Live-Event für Sportbegeisterte und ihre Familien.

Von Finnland bis Australien: Aus aller Welt kommen Sportbegeisterte jedes Jahr zur größten Laufveranstaltung in Hohenlohe. Über 3.000 Teilnehmer gingen während der Live-Events in den elf Disziplinen an den Start, mehr als 10.000 Zuschauer sorgten für die einmalige Atmosphäre in und um Niedernhall.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Event vor Ort in den vergangenen zwei Jahren abgesagt werden. Doch auch die Alternative, eine Lauf-App, mit der jeder auf seiner eigenen Lieblingsstrecke läuft, begeisterte viele Teilnehmer.

In diesem Jahr kommt jeder auf seine Kosten: Zum 25. Jubiläum sorgt die Veranstaltung mit ihrem vielfältigen Programm für mächtig Vorfreude. Neben den verschiedenen Laufdistanzen – vom Zehn-Kilometer-Lauf über den Halbmarathon bis zum (Duo-)Marathon – messen sich in Niedernhall auch Inline-Skater und Handbiker. Durch die vielen Kinderläufe wird der ebm-papst Marathon zur Veranstaltung für die ganze Familie. Auf dem Festgelände wird den Zuschauern mit kulinarischen Köstlichkeiten und Showeinlagen außerdem ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten. Bei der Laufmesse lässt sich das ein oder andere Schnäppchen ergattern.

Im Start- und Zielbereich befindet sich eine Festwiese mit Veranstaltungszelt und Spiel und Spaß für Groß und Klein. Kulinarische Spitze sind die mittlerweile legendäre Pasta-Party sowie das gemeinschaftliche Läufer-Frühstück. Neben dem Live-Event ist auch die App wieder verfügbar.

Wer sich für den Marathon angemeldet hat, wird nach einer idyllischen Stadtrunde durch Niedernhall flussaufwärts durch Ingelfingen und das Deubachtal vorbei an der Ruine Lichteneck bis hoch hinaus in die Weinberge geführt. Etwas später geht es über Weißbach nach Büschelhof und über den Kocherberg wieder hinab ins Tal. Dort führt die Strecke später durch die Forchtenberger Altstadt und dann auf dem Radweg zurück nach Niedernhall.

Gestartet wird am Samstag, 10. September um 15 Uhr mit dem Nordic Walking über 7,5 und 12,5 Kilometer. Am Sonntag,11. September fällt um 8.30 Uhr der Startschuss für Marathon und Duo-Marathon. Weiter geht es ab 9.05 Uhr mit dem Zehn-Kilometer-Lauf und ab 9.25 Uhr mit dem Halbmarathon. Zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr beginnen die Kinder-Disziplinen. Den Abschluss machen die Handbiker ab 14 Uhr und Inliner ab 14.45 Uhr.

ebm-papst Marathon, Sa. 10. und So. 11. September, Niedernhall, www.ebmpapst-marathon.de