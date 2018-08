Einzigartige Klettershow in Stuttgart

× Erweitern Foto: Christian Waldegger Adidas Rockstars

Ein Kletterspektakel der besonderen Art erwartet das Publikum in der Stuttgarter Porsche-Arena, wenn am 21. und 22. September die besten Boulderer der Welt um den Titel »adidas ROCKSTAR 2018« kämpfen. Bereits zum achten Mal findet der hochkarätige Einladungswettbewerb für die internationale Kletterelite statt. Rund 3.800 Zuschauer können live mitfiebern, wenn Weltmeister, Weltcupsieger und nationale Champions zum Saisonfinale gegeneinander antreten. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Bouldern ist das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Es zählt zu den schwierigsten Disziplinen des Sportkletterns, denn Bouldern beansprucht nicht nur jeden einzelnen unserer 656 Muskeln, sondern auch den Geist. Bei einem Boulder-Wettkampf geht es darum, kurze komplizierte Kletterprobleme mit möglichst wenig Fehlversuchen in einer bestimmten Zeit zu meistern. Neben Kraft, Beweglichkeit und Kreativität brauchen die Weltklasse-Boulderer vor allem Motivation und Adrenalin, um zu Höchstleistungen aufzulaufen. Genau aus diesem Grund verbindet »adidas ROCKSTARS« hochspannendes Wettkampfklettern mit musikalischen Liveauftritten.

An »adidas ROCKSTARS« teilnehmen darf nur, wer eine Einladung erhält. Die Startliste liest sich wie das Who’s Who des Bouldersports. Genau eine Woche nach den Weltmeisterschaften wird der eine oder andere Athlet sicher noch eine Rechnung offen haben. Man darf sich also auf einen spannenden Wettkampf freuen. Mit dabei sind unter anderem die beiden Titelverteidiger, Alex Puccio (USA) und Tomoa Narasaki (JPN), die beide bereits zweimal in Stuttgart gewonnen haben, die erst 19-jährige Janja Garnbret (SLO), Lead-Weltmeisterin 2016 und Lead-Gesamtweltcupsiegerin 2017, der Gesamtsieger des Boulder World Cups 2017, Jongwon Chon (KOR), die noch amtierende Boulder Weltmeisterin Petra Klingler (SUI), die Europameister 2017 Staša Gejo (SRB) und Jan Hojer (GER), sowie der dreifache adidas ROCKSTAR und vierfache Combined (L/S/B) Weltmeister Sean McColl (CAN. Die adidas ROCKSTARS Qualifikation findet am Freitag ab 9:30 Uhr statt, am Samstag ist das Halbfinale für 11 Uhr und das Finale für 20:15 Uhr angesetzt.