Eröffnung der neuen Anlage TC Neckar Heilbronn

Die Sandplatzsaison kann endlich wieder starten! Nach dem langen Winterschlaf ist die in neuem Glanz erstrahlte Anlage TC Neckar nun bereit, Tennisbegeisterte jeden Alters und Spielstärke zu begrüßen. Im März 2024 wurden die vier frisch sanierten Tennisplätze in der Horkheimer Straße 68 in Heilbronn feierlich eröffnet und »eingespielt«. Nun sind sie bereit für wilde Tennis-Duelle. Das Beste: Es bedarf keiner Vereinsmitgliedschaft, um hier spielen zu dürfen. Bei TC Neckar Heilbronn ist jeder herzlich willkommen. Man kann den Lieblingssport auf dem hochwertigen Sandplatz buchen, genießen und sich adäquat schon früh auf die Sommersaison vorbereiten.

Platzbuchungen sind online einfach unter folgendem Link möglich:

https://tc-neckar.de

Doch bevor es aktiv losgeht, sollte man sich um die eigene Ausrüstung kümmern. Möglich macht es der persönliche Tennis-Ausstatter Tennis Cebeci (Friedensplatz 11 in Heilbronn). Hier bekommt man fachmännische Beratung sowie individuelles Schläger-Tuning. Zudem findet man bei Tennis Cebeci eine sehr große Auswahl an Tennisrackets, Schuhen, Textilien und Accessoires. Für Tennisfreunde bleiben keine Wünsche offen.

Also, jetzt ausstatten, buchen und ab auf den Platz!

Tennisanlage TC Neckar

Horkheimer Str. 68, 74081 Heilbronn

Tel.: 07131 4053599

E-Mail: info@tc-neckar.de

Buchungen unter tc-neckar.de