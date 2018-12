Heimspielreicher Jahresabschluss

× Erweitern Foto: TSG 1899 Hoffenheim Julian Nagelsmann Julian Nagelsmann

Zum Jahresabschluss hat das Christkind Julian Nagelsmann und seinem Team ein saftiges Programm beschert. Die TSG muss im Dezember der Warheit gleich sechs Auftritte absolvieren, bevor endlich die wohlverdiente Weihnachtspause wartet. Los geht der wilde Reigen am 1. Dezember mit einem Heimspiel gegen die Vizemeister aus Schalke, bevor es über einen Umweg über Wolfsburg auf die große internationale Bühne in Manchester geht. Nach diesem Reisestress folgt dann am 15. Dezember der nächste Auftritt daheim gegen die bärenstarke Gladbacher. Ein Kurzausflug nach Bremen und ein weiterer Heimauftritt am Tag vor Weihnachten gegen Mainz runden die Hinrunde und das Jahr besinnlich ab. Ausruhen ist aber keinesfalls angesagt, denn nach der Winterpause warten die Bayern darauf Sinsheim ohne Lederhose zu verlassen.

