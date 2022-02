Laura Raquel Müller: Restart in Stuttgart

Nachdem es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger um Laura Raquel Müller geworden war, ist die Weitspringerin nach einer kurzen Auszeit wieder zurück.

Zum Jahreswechsel wechselte die 17-Jährige an das Sportinternat des Olympiastützpunktes Stuttgart. „Ich besuche jetzt in Stuttgart die Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule, die eine Partnerschule des Sports ist. Dort gibt es einen Sportzug, der auf die Bedürfnisse von Leistungssportlern eingeht. Der bilinguale Zug am Wirtschaftsgymnasium Öhringen hatte davor zwar total Spaß gemacht, drei- bis viermal Mittagschule waren aber leider nicht mit den Fahrten zum Training nach Mannheim und Stuttgart zu vereinbaren“, erklärt die U18-Weltjahresbeste im Weitsprung des Jahres 2021.

Der Wechsel nach Stuttgart war für Laura Raquel Müller kein Start ins Ungewisse, wohnen im Internat doch einige ihrer langjährigen Weggefährten. „Es passt hier einfach alles – Schule, Freunde und vor allem die Trainingsmöglichkeiten inklusive der Physiotherapie, denn die Halle ist nur ein paar Schritte neben dem Internat. Hier kann ich optimal auf meine Ziele hinarbeiten“, ist die vierfache Deutsche U18-Meisterin happy über ihren Wechsel nach Stuttgart.

Die von der Sporthilfe Unterland geförderte Athletin wird auch weiterhin für die TSG Öhringen/Unterländer LG an den Start gehen – ein Wechsel ist keine Option.

Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris steht auf ihrer Liste ganz oben, doch für 2022 hat erstmal die Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaft Anfang August in Cali, Kolumbien höchste Priorität.