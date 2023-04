Milan Hosseini fährt zur EM

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag fühlte sich für Milan Hosseini an wie eine ganze Woche – doch dann war am Freitagmorgen klar: Der 21-Jährige darf das Turn-Team Deutschland bei der Europameisterschaft in Antalya (Türkei) vertreten.

Schon nach dem Qualifikationswettkampf am Donnerstag stand eigentlich fest, dass für Bundestrainer Valeri Belenki kein Weg an dem Fleiner, der für die TG Böckingen startet, vorbeiführt. Mit 78,500 Punkten belegte Milan Hosseini beim internen Ausscheidungswettkampf des Deutschen Turner-Bundes hinter Lucas Kochan (79,700) und Pascal Brendel (79,100) den dritten Platz – genug, um zusammen mit Kochan, Brendel, Andreas Toba und Nick Klessing für Antalya nominiert zu werden.

„Ich wollte die Qualifikation unbedingt erreichen und bin unglaublich glücklich, dass ich jetzt zu meiner ersten EM nominiert wurde“, freute sich der amtierende Deutsche Meister am Boden, der seine starke Leistung vom DTB Pokal bestätigte. „Mit meinem Sechskampf bin ich sehr zufrieden, am Barren und am Boden gibt es aber noch Verbesserungspotenzial“, so Hosseini weiter.

Ehe es vom 11. bis 16. April zur Europameisterschaft nach Antalya geht, wird sich die Nationalmannschaft im Olympischen Trainingszentrum in Kienbaum ausführlich auf das wichtige Großereignis vorbereiten.