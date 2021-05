Neckarcup 2021: Moraing übersteht als einziger Deutscher die erste Qualirunde

Mit acht Qualifikationsspielen startete am Sonntag der Heilbronner NECKARCUP in seine siebte Auflage. Bei herrlichem Wetter und Temperaturen um die 30 Grad, leider aber ohne Zuschauer, war der Franzose Maxime Janvier der erste Spieler, der die zweite Qualifikationsrunde erreichte. Die Nummer 227 der Weltrangliste besiegte Altug Celikbilek aus der Türkei in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4.

Für die deutschen Spieler stand der Tag unter keinem allzu guten Stern. Christoph Negritu, Daniel Masur und der für Spanien startende Nicola Kuhn mussten sich genauso in der ersten Runde geschlagen geben wie Maximilian Marterer, der sein hart umkämpftes Match gegen Tomas Etcheverry mit 6:7, 6:7 verlor.

Dafür hielt Mats Moraing im letzten Spiel des Tages auf dem Center Court die deutsche Fahne hoch. Der Mülheimer besiegte den in der Qualifikation den an Nummer eins gesetzten Tschechen Lukas Rosol klar mit 6:4, 6:2 und zeigte sich mit seinem Auftritt sehr zufrieden. „Ich war lange verletzt und habe mich gefreut, dass ich eine Wildcard für die NECKARCUP-Quali bekommen habe. Gegen Lukas Rosol habe ich schnell ins Spiel gefunden. Wir kennen uns sehr gut und sein schnelles, gerades Spiel liegt mir“, so die Nummer 268 der Weltrangliste.

Einen starken Eindruck machte auch Zizou Bergs, der Daniel Masur mit 6:1, 6:3 ausschaltete. „Der schnelle Sandboden kommt meinem Spiel und meinem harten Aufschlag voll entgegen. Überhaupt bin ich von dem Turnier und dem ganzen Drumherum begeistert. Ich kann sehr gut verstehen, weshalb der NECKARCUP dreimal hintereinander zum weltweit besten Turnier gewählt wurde“, so der Belgier.

Bergs tritt am Montag in der Finalrunde der Qualifikation gegen Ergi Kirkin aus der Türkei an. Moraing trifft auf Marterer-Bezwinger Tomas Etcheverry. Maxime Janvier spielt gegen den Brasilianer Joao Menezes und der Franzose Quentin Halys trifft auf Aleksandar Vukic.

Am Montag steigen auch der an Nummer eins gesetzte Jiri Vesely sowie der Augsburger Philipp Kohlschreiber in das Turnier ein.

Zusammenfassung der Ergebnisse vom Sonntag:

Qualifying - [WC] M. Moraing (GER) d [1] L. Rosol (CZE) 64 62

Qualifying - [WC] E. Kirkin (TUR) d [2] M. Torpegaard (DEN) 64 61

Qualifying - [3] J. Menezes (BRA) d N. Kuhn (ESP) 61 64

Qualifying - [4] Q. Halys (FRA) d F. Meligeni Rodrigues Alves (BRA) 46 75 75

Qualifying - [5] A. Vukic (AUS) d [WC] C. Negritu (GER) 75 62

Qualifying - [Alt] Z. Bergs (BEL) d [6] D. Masur (GER) 61 63

Qualifying - T. Etcheverry (ARG) d [7] M. Marterer (GER) 76(1) 76(4)

Qualifying - [8] M. Janvier (FRA) d A. Celikbilek (TUR) 63 64