Neckarcup 2021: Otte schaltet die Nummer 1 aus

Zwei Themen beherrschten den zweiten Tag des 7. Heilbronner NECKARCUP. Erst verhinderte der verletzungsbedingte Rückzug von Lokalmatador Cedrik-Marcel Stebe das Spiel des Tages gegen Philipp Kohlschreiber, ehe Oscar Otte den an Nummer eins gesetzten Jiri Vesely ausschaltete.

Den Anfang machten am Montag die acht Spieler, die am Tag zuvor das Finale der Qualifikationsrunde erreicht hatten. Maxime Janvier (Frankreich), Aleksandar Vukic (Australien) und Ergi Kirkin (Türkei) erspielten sich dabei ebenso einen Platz im 32er-Feld wie der Mülheimer Mats Moraing, der gegen Tomas Etcheverry aus Argentinien mit 6:3, 6:3 gewann.

Gleich im ersten Spiel des Hauptfeldes bestätigte Oscar Otte seine momentane Topform. Nicht einmal 24 Stunden, nachdem er im Finale des Challenger-Turniers in Prag gestanden hatte, besiegte er den an Nummer eins gesetzten Tschechen Jiri Vesely mit 7:6, 7:6. »Ich hatte gestern ein enges Finale gespielt, das über drei Sätze ging, und bin dann noch am Abend nach Heilbronn gefahren. Dennoch habe ich mich heute körperlich frisch gefühlt. Die Bedingungen mit dem Wind waren nicht einfach. Deshalb freue ich mich umso mehr über den Sieg gegen Jiri Vesely«, so der Kölner.

Noch während Otte und Vesely auf dem Platz standen, erreichte den Turnierdirektor die Nachricht des verletzungsbedingten Rückzugs von Cedrik-Marcel Stebe. »Ich habe beim Einspielen am Vormittag ein Ziehen im Fuß bemerkt. Da ich eine gewisse Vorgeschichte mit Verletzungen habe und meinen Start in Paris nicht gefährden wollte, habe ich zusammen mit dem Arzt und dem Physiotherapeuten entschieden, dass ich sicherheitshalber nicht antrete«, berichtete der Vaihinger.

Sein Gegner Philipp Kohlschreiber, der an Stebes Stelle für Dienstag den Qualifikanten Maxime Janvier zugelost bekam, bedauerte den Rückzug seines Gegners: »Cedrik und ich kennen uns sehr gut und ich habe mich intensiv auf ihn vorbereitet. Jetzt muss ich gegen einen Gegner antreten, gegen den ich noch nie gespielt habe. Deshalb werde ich erstmal Youtube bemühen und mir von dort Input holen müssen«, so der 37-Jährige.

Mit Daniel Altmaier war für einen weiteren deutschen Spieler schon in der ersten Runde Schluss. Der 22-Jährige unterlag gegen den Japaner Taro Daniel mit 5:7, 0:6.

Die kompletten Ergebnisse vom Montag:

Qualifikation – 2. Runde

Qualifying - [8] M. Janvier (FRA) d [3] J. Menezes (BRA) 75 61

Qualifying - [5] A. Vukic (AUS) d [4] Q. Halys (FRA) 64 36 64

Qualifying - [WC] M. Moraing (GER) d T. Etcheverry (ARG) 63 63

Qualifying - [WC] E. Kirkin (TUR) d [Alt] Z. Bergs (BEL) 26 63 64

Hauptfeld – 1. Runde

O. Otte (GER) d [1] J. Vesely (CZE) 76(2) 76(3)

[5] T. Daniel (JPN) d D. Altmaier (GER) 75 60

S. Nagal (IND) d [6] D. Kudla (USA) 75 16 61

B. Zapata Miralles (ESP) d I. Marchenko (UKR) 63 76(2)

B. Nakashima (USA) d M. Huesler (SUI) 67(3) 64 76(3)

[Alt] A. Giannessi (ITA) d P. Gunneswaran (IND) 76(4) 61

[Alt] K. Coppejans (BEL) d C. Taberner (ESP) 62 61