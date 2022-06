Nürtinger Sportler Deuschle, Vogel und Salzer geehrt

Am 25. Mai wurden Andreas Deuschle und Martin Vogel für ihre sportlichen Leistungen im vergangenen Jahr im Nürtinger Rathaus geehrt. Michael Salzer konnte dem Termin aus beruflichen Gründen nicht beiwohnen.

Nürtingens Vereine feiern jedes Jahr unzählige sportliche Erfolge, die Stadt und Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich lassen es sich nicht nehmen, diese Sportler einmal im Jahr zu ehren. In diesem Jahr verlieh die Stadt drei Ehrungen. Andreas Deuschle, Gemeinderatsmitglied, sicherte sich im letzten Jahr die Titel Deutscher Meister und Europameister bei den Highland Games. Martin Vogel wurde im Sitzvolleyball Dritter bei der Europameisterschaft und errang den sechsten Platz bei den Paralympics in Tokio. Er beendete im letzten Jahr seine aktive Karriere. Michael Salzer errang im Viererbob den vierten Platz bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Da er aus beruflichen Gründen nicht an der Ehrung teilnehmen konnte, erhielt er seine Ehrung auf postalischem Weg.