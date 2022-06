ROCK the BEACH feiert Premiere beim Kessel Festival in Stuttgart

In drei Wochen startet ROCK the BEACH in die Premierensaison. Der erste Aufschlag der neuen nationalen Beach-Volleyball Serie erfolgt im Rahmen des Kessel Festival im Reitstadion an den Cannstatter Wasen. Während das nachhaltige Musik-, Sport- und Kultur-Festival am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr seine Tore öffnet, spielen die besten Beach-Volleyballer:innen bereits ab Freitag 24. Juni bis zum 26. Juni um wichtige Punkte für die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften und 10.000 Euro Preisgeld.

Die Premiere von ROCK the BEACH will sich auch das Nationalteam Karla Borger/Julia Sude nicht entgehen lassen. Die Olympiateilnehmerinnen leben und trainieren in Stuttgart und freuen sich auf das Turnier: „Es ist immer etwas Besonderes, in seiner Heimatstadt zu spielen. Aber ein Turnier im Rahmen des Kessel Festival toppt das Ganze noch einmal. Unser gesamter Fokus liegt natürlich auf dem bestmöglichen sportlichen Erfolg, aber Acts wie AnnenMayKantereit oder die Stuttgarter Hip Hopper ‚Die Orsons‘ lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Da wäre ich auch ohne das ROCK the BEACH Turnier auf jeden Fall dabei gewesen“, sagt Karla Borger.

„Wir freuen uns, dass wir mit ROCK the BEACH auf dem Kessel Festival zu Gast sein dürfen. Aktuell sind wir in der Hochphase der Saisonvorbereitungen um allen Teams und den Beach-Volleyball-Fans hochklassige Turniere zu bieten. Unser neues Turnierformat steht für die Kombination aus Sport, Entertainment und Community. In Stuttgart ist der gesamte Entertainment Part perfekt mit dem Kessel Festival garantiert. Dass wir mit Karla Borger und Julia Sude die Weltranglistensechsten am Start haben, spricht für die sportliche Klasse des Turniers“, sagt Werner Richnow, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur SPORTPLATZ GmbH aus Hamburg.

Für ROCK the BEACH werden im Reitstadion vier Spielfelder errichtet. Die Zuschauer:innen finden rund um die Courts viel Platz, um den olympischen Sport hautnah zu erleben. Beste Sicht auf das Spielgeschehen bieten die festen Tribünen im Reitstadion und rund um den Main Court stehen zusätzlich rund 300 Tribünenplätze zur Verfügung.

Insgesamt spielen jeweils 16 Frauen- und Männerteams um den Premierentitel. Spielbeginn ist am Freitag um 14 Uhr mit den Gruppenspielen um den Einzug in das Achtelfinale bzw. als Gruppenerster direkt in das Viertelfinale. Anschließend geht es im einfachen K.o.-System weiter. Samstag und Sonntag ist der Spielbeginn mit Öffnung des Kesselfestivals jeweils um 11 Uhr. Am Finaltag beginnen die Spiele um die dritten Plätze und die Finals um 13 Uhr.

Für die Community, also alle Beach-Volleyballfans und die, die es werden wollen, stehen ab Samstagnachmittag zwei Spielfelder zum freien Spielen und für kleine unterhaltsame Wettkämpfe zur Verfügung. Dieser Freizeit und Breitensportbereich wird von den Profis vom Volleyball-Landesverband Württemberg für alle Interessierten organisiert.

Tickets für das Kessel Festival gibt es online unter www.kesselfestival.de ab 9,90 pro Tag. Dafür bekommen die Beach-Volleyballfans Zugang zum gesamten Festivalgelände mit vielen weiteren Attraktionen, Gastronomieangeboten, dem Übermorgenmarkt und dem Line-up der Musikbühnen.