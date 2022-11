Ronaldo & Messi: Ihre Letzte WM!

Wohl keine zwei Spieler haben das vergangene Fußball Jahrzehnt mehr geprägt als Christiano Ronaldo und Lionel Messi. Bei der WM in Katar treten die beiden Stürmerikonen zum letzten Mal an.

Ihre Karrieren sind an Superlativen kaum zu übertreffen, sie haben den Fußball nicht nur geprägt, sie haben ihn auch verändert. Egal ob es um Torrekorde in La Liga oder in der Champions League geht, Christiano Ronaldo und Lionel Messi waren als erbitterte Rivalen immer dabei einander zu übertreffen und zu Höchstleistungen anzutreiben. Nur mit der eigenen Nationalmannschaft mussten beide Stars lange Zeit auf einen Titel warten. Für Christiano Ronaldo kam der Moment bei der Europameisterschaft 2016. Portugal gewann auch dank seiner starken Leistungen seinen ersten internationalen Titel. Für Lionel Messi war es im vergangenen Jahr nach einer fast 30-jährigen Durststrecke so weit, als sich das Team bei der Copa America gegen Dauerrivalen Brasilien mit 1:0 durchsetzen konnte. Damit stehen in den ohnehin reich mit nationalen Titeln, Championsleague-Pokalen und Ballon d‘Or – Trophäen der beiden Superstars endlich auch ein Titel mit dem jeweiligen Nationalteam. Mittlerweile sind die beiden Ikonen des internationalen Fußballs allerdings deutlich in die Jahre gekommen. Manchester United spielt besser ohne den mittlerweile 37-jährigen Superstar und auch Lionel Messi scheint seit seinem Wechsel nach Paris der letzte Biss zu fehlen. Seit drei Spielzeiten sind beide nicht mehr ins Viertelfinale der Champions League gekommen. So wundert es nicht, dass sie immer lauter über ihren Abschied nachdenken. Ob der dann 41-jährige Christiano Ronaldo noch 2026 bei der WM in Nordamerika antreten kann, steht noch in den Sternen. Für Messi jedenfalls ist der Rücktritt aus der Nationalelf schon beschlossene Sache: Er erklärte Katar schon vor dem Tunier für seine letzte Weltmeisterschaft.