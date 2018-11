SG BBM Frauen erreichen souverän das Viertelfinale des DHB-Pokals

× Erweitern Foto: Marco-Wolf Mannschaftsfoto-SG-BBM Saison 2018/19

Derbytime im Achtelfinale des DHB-Pokals in der Bietigheimer Viadukthalle!

Beide Kontrahenten gingen dementsprechend nervös in dieses wichtige Match. Das erste Tor der Partie erzielte Angela Malestein für die SG BBM, dem zuvor eine Parade von Bietigheims Torhüterin Valentyna Salamakha vorausging. Malestein legte auch den zweiten Treffer für die Gastgeberinnen nach. Nach 7 Minuten glich der Tabellenvierte der Handball Bundesliga Frauen zum 2:2 aus. Kim Braun, die auch in dieser Partie die verletzte Fie Woller auf Linksaußen vertrat, stellte die Führung für die SG BBM wieder her. In dieser Phase des Spiels zeichneten sich beide Torhüterinnen durch mehrere Aktionen aus und das Unentschieden hielt bestand. In der 15. Minute setzten sich die Bietigheimerinnen zum ersten Mal mit zwei Toren ab, als die agile Kim Braun unnachahmlich von Linksaußen zur 7:5-Führung traf. Karolina Kudlacz-Gloc und wiederrum Kim Braun stellten auf 9:7. Maura Visser per Siebenmeter ließ nach 20 Minuten das 10:7 folgen. Während einer zwei Minuten Zeitstrafe gegen Göppingen bauten die nun konsequenter in der Offensive agierenden Bietigheimerinnen den Spielstand auf 13:9 aus. Nach 26 Minuten nahm SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen, beim Stande von 14:11, seine erste Auszeit, in deren Anschluss zwei erfolgreiche Siebenmeter durch Maura Visser den 16:12-Halbzeitstand bedeuteten.

Wiederrum per Siebenmeter erzielte Göppingen im zweiten Durchgang den ersten Treffer. Laura van der Heijden stellte den alten Abstand wieder auf vier Tore. Trotz mehrerer Unterzahlsituationen in diesem Spielabschnitt verteidigte die SG BBM diesen Vorsprung bis zur 45. Minuten - Kim Naidzinavicius und Angela Malestein trafen in Überzahl zum 25:19 und Valentyna Salamakha parierte zudem einen Siebenmeter.

Ein Spielfluss wollte weiterhin nur schwer zustande kommen, dafür sorgte die bewegliche offensive Abwehr von Frisch Auf.

Göppingen ließ in keiner Phase des Spiels nach und konnte zehn Minuten vor Schluss auf 25:22 herankommen. Es blieb weiter spannend in diesem baden-württembergischen Aufeinandertreffen. Ines Ivancok und Antje Lauenroth „tankten“ sich jeweils mit einem Treffer durch die Gästeabwehr zum 27:22. Spätestens als Angela Malestein per Siebenmeter in der 55. Minute mit ihrem bis dato fünften Treffer das 28:22 erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. 30:24 lautete der Endstand in einem umkämpften Derby.

SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen freut sich über das Erreichen des Viertelfinales: „Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Meine Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Göppingen war der erwartet starke Gegner. Wir sind dem OLYMP Final4 einen Schritt nähergekommen – und nur das zählt“

Das Viertelfinale steht am 12. und 13. Januar 2019 an und wird am 7. November, um 19.30 Uhr, im Rahmen der Bundesligapartie Borussia Dortmund gegen den Buxtehuder SV ausgelost.

Das OLYMP Final4 findet am 25. und 26. Mai 2019 in der Stuttgarter Porsche Arena statt.

Für die Bietigheimerinnen geht es am Sonntag, 4. November, zum wichtigen

4. Champions League-Vorrundenspiel nach Budapest, wo man auf die europäische Spitzenmannschaft FTC Rail-Cargo Hungaria antritt.

Tore: Malestein 6/2, Visser 5/5, Braun 5, Naidzinavicius 3, van der Heijden 2, Kudlacz-Gloc 2, Rozemalen 2, Ivancok 2, Lauenroth 1, Loerper 1, Gustin 1