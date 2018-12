× Erweitern Foto: Sprungbude Sprungbude Filderstadt

Der Stuttgarter Flughafen bekommt sportliche Konkurrenz. Denn seit die neue Sprungbude in Filderstadt nur wenige Kilometer entfernt ihre Tore geöffnet hat, wird das Wort »Abheben« dort völlig neu definiert. 8500 Quadratmeter Sprungvergnügen, Dutzende verschiedene Trampolin-Attraktionen und mehrere Weltneuheiten – die größte Trampolinhalle der Welt ist ein einziger Superlativ.

»Spring Dich glücklich« ist das Motto der Sprungbude Filderstadt, die sich anschickt eines der coolsten neuen Freizeit-Highlights in Süddeutschland zu werden. Hier wird die Schwerkraft ausgehebelt und der Höhenrausch gefeiert – bei bis zu zwölf Metern Hallenhöhe definitiv ein Versprechen! Spaß und Action für alle Altersklassen stehen in der Sprungbude im Vordergrund, aber nicht nur. Immerhin verbrennt man beim Trampolinspringen bis zu 1000 Kalorien pro Stunde, das sind dreimal so viele wie beim Joggen. Noch dazu ist der ausgelassene Springspaß gut für Koordination und Balance, und setzt Glückshormone frei. Vorkenntnisse braucht man nicht, um in der Sprungbude in die Luft zu gehen. Hier trifft geübter Sportler auf Gelegenheits- Känguru, Familie auf Clique, Fitnesskurs auf Schulklasse, Firmenausflug auf Kindergeburtstag. Denn in der Sprungbude haben alle das gleiche Ziel: den ultimativen Höhenflug!

Die Vielfalt der Sprung-Attraktionen ist in Filderstadt weltweit einmalig. Lust auf Bag Jump (Sprung in einen Airbag), Foam Pit (Spezial- Trampoline mit Schaumstoffgrube) oder Circle Jump (Ducken und Springen im Kampf gegen einen rotierenden Balken)? Maximales Spaßpotential versprechen auch Battle Beam (Wettkampf-Balken) und Bungee Trampoline (Springen an Gummiseilen). Ballspiele und Trampolin in Kombi gibt’s bei Slam Dunk (Basketballkörbe auf verschiedenen Höhen) und Dodgeball (Völkerball 2.0). Oder wie wärs gemeinsam mit Freunden im Rudelsprung auf dem Free Jump? Ausprobieren heißt die Sprungbuden-Devise.

Aufgrund ihrer Dimension öffnet die Sprungbude Filderstadt in zwei Etappen. Der erste Hallenteil ist eröffnet, der zweite Hallenteil wird am 1. März 2019 eingeweiht. Während der Opening-Phase, Hallenteil I (22.12.-28.02.) erhalten alle Besucher übrigens ein Upgrade!

Jeder Springer bekommt einen Gutschein über zusätzliche 30 Minuten Sprungzeit, der beim nächsten Besuch eingelöst werden kann (bis August 2019). Zudem gibt es vergünstigte Partypakete (buchbar ab 18. Januar 2019).

Mehr Infos: www.sprungbude.de/filderstadt