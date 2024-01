Stadtwerke – Läuft bei dir 2024

Hobbyläufer und Profisportler kommen auch in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten: Im April startet die zweite Runde der »Stadtwerke – Läuft bei dir«-Reihe. An drei verschiedenen Laufevents mit vielfältiger Streckenauswahl können Teilnehmer ihr persönliches Können unter Beweis stellen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Veranstalter sind die Stadtwerke Schwäbisch Hall, der TSV Gaildorf, der SC Bibersfeld, der TSV Michelfeld und der TTC Gnadental. Los geht es am 13. April mit dem Volkslauf in Michelfeld. Die zweite Etappe findet am 27. April in Gaildorf statt. Den Abschluss bildet der Bibersfelder Herbstlauf am 3. November.

Die Strecken über zehn und fünf Kilometer bieten die Gelegenheit, sich sportlich zu beweisen. Wer sich vor der ersten Veranstaltung für alle drei Fünf- oder Zehn-Kilometer-Läufe der »Stadtwerke – Läuft bei dir«-Reihe anmeldet, nimmt an der Cup-

Wertung teil. Diejenigen, die in der Gesamtwertung aller drei Läufe die besten Ergebnisse erzielen, erhalten nach dem letzten Lauf besondere Preise. Damit der Lauf zu einem echten Familienevent wird, können auch die jüngeren Sportlerinnen und Sportler auf verschiedenen Strecken – ausgerichtet nach Altersklasse – ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. Außerdem kann gemeinsam mit Freunden, Nachbarn, Vereins- und Arbeitskollegen am Team-Cup teilgenommen werden. Das Team mit den in Summe meistgelaufenen Kilometern gewinnt einen Preis im Wert von 400 Euro. Im Teamcup zählen die gelaufenen Kilometer jedes einzelnen Teilnehmers, unabhängig von der Strecke.

Informationen zu den Laufstrecken und den Streckenprofilen sind bereits jetzt auf der Internetseite der Stadtwerke Schwäbisch Hall zu finden. So kann vorab auf den Strecken trainiert werden. Parkplätze an den Veranstaltungstagen stehen in unmittelbarer Nähe zum Start- und Zielbereich zur Verfügung. In den Hallen finden die Teilnehmer zudem ausreichend Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Eine Gepäckaufbewahrung kann aus Haftungsgründen nicht angeboten werden. Für das leibliche Wohl rund um die Strecken ist wie immer bestens gesorgt. Weitere Informationen zu den Laufstrecken sowie das Online-Anmeldeformular gibt es unter www.stadtwerke-hall.de/laeuft-bei-dir. Mehr Informationen sind zudem auf den Social-Media-Kanälen (Instagram: @stadtwerkesha oder auf

Facebook @StadtwerkeLaeuftbeidir) zu finden.

An folgenden Terminen finden die »Läuft bei dir«-Events statt:

13. April 2024: Michelfelder Volkslauf (TSV Michelfeld / TTC Gnadental)

27. April 2024: Gaildorfer Kocherlauf (TSV Gaildorf)

3. November 2024: Bibersfelder Herbstlauf (SC Bibersfeld)

Mehr Infos unter

www.stadtwerke-hall.de/laeuft-bei-dir.