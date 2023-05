Tennis-Star Dominic Thiem erhält erste Wildcard für den 9. Heilbronner Neckarcup

Die erste der drei begehrten Wildcards für den 9. Heilbronner NECKARCUP geht an Dominic Thiem. Damit dürfen sich die Tennisfans der Region darauf freuen, dass einer der weltbesten Tennisspieler der letzten Jahre in Heilbronn aufschlagen wird.

Noch nie war der NECKARCUP-Slogan "Weltklasse-Tennis hautnah" zutreffender als mit der Zusage der Turnierdirektoren Mine und Metehan Cebeci an den Österreicher, dass er nach seinem frühen Ausscheiden bei Roland Garros beim NECKARCUP dabei sein kann.

Fast fünfeinhalb Jahre, von Juni 2016 bis Oktober 2021, stand der 29-Jährige durchgehend in den Top 10 der ATP-Weltrangliste. Vor genau fünf Jahren bestritt Dominic Thiem in Paris sein erstes Grand Slam Finale, in dem er gegen Rafael Nadal unterlag. Auch 2019 stand er im Roland Garros Finale, und auch diesmal reichte es wieder nicht ganz, um den Spanier zu besiegen. Anfang 2020 hatte der Rechtshänder, von dem es im "Madame Tussauds" in Wien eine lebensechte Wachsfigur zu bestaunen gibt, seinen Widersacher dann endlich geknackt. Er gewann im Viertelfinale der Australian Open erst in vier Sätzen gegen Nadal und schaltete dann im Halbfinale Alexander Zverev aus, ehe er im Finale in Novak Djokovic seinen Meister fand. Im Sommer 2020 war es dann aber endlich soweit: Dominic Thiem, inzwischen die Nummer drei der Welt, besiegte im Finale der US Open Alexander Zverev und feierte mit seinem ersten Grand Slam Sieg den größten Erfolg seiner Karriere.

Erst eine Handgelenksverletzung stoppte im Sommer 2021 den Siegeszug von Dominic Thiem. Er musste neun Monate aussetzen und fiel zwischenzeitlich auf Weltranglisten-Position 352 zurück. Inzwischen ist der Tennis-Weltstar in die Top 100 zurückgekehrt und möchte von Rang 92 aus wieder den Weg dorthin finden, wo er hingehört: in die Weltspitze.