9. Heilbronner Neckarcup in Heilbronn

Einen Monat später als gewohnt findet die neunte Auflage des Heilbronner Neckarcup statt. Der neue Termin eröffnet den Veranstaltern die Möglichkeit, absolute Topspieler auf der Tennisanlage am Trappensee begrüßen zu können. Die zweite große Neuerung, eine Aufstockung des Turniers vom Challenger 100 auf das Challenger 125-Level hat sich bereits beim ersten Blick auf die Meldeliste ausbezahlt. Durch die Tatsache, dass der Sieger nun 125 statt bisher 100 Weltranglisten-Punkte sowie ein höheres Preisgeld von knapp 20.000 Euro erhält, meldeten sich gleich sechs Spieler aus den Top 100 der ATP-Weltrangliste zum Neckarcup an. Großen Wert legen die Veranstalter auf eine umweltbewusste Anreise. So gelten die Tickets für den Neckarcup gleichzeitig als Fahrkarten für den Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehrsverbund, so dass die Zuschauer kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können. Sowohl die Stadtbahnlinie S4 als auch die Buslinie 1 halten fast direkt an der Tennisanlage. Neu ist ein großer Fahrradparkplatz auf dem Gelände gegenüber dem Haupteingang, der die Besucher dazu ermutigen soll, mit dem Fahrrad anzureisen.

Erstmals seit 2019 wird das Rahmenprogramm beim Neckarcup Festival wieder in vollem Umfang stattfinden. »Die Opening Party mit der Band Perfect Heat am 3. Juni und die Closing Party am 10. Juni mit Blacky & Friends sind seit Jahren feste Bestandteile des Neckarcup und nicht mehr wegzudenken. Dazu kommt am Mittwoch, 7. Juni die Summer Soul Party mit DJane Estar, die den Besuchern im Eventzelt ordentlich einheizen wird«, freut sich Turnierdirektorin Mine Cebeci auf die musikalischen Highlights.

So. 4. bis So. 11. Juni, Tennisanlage am Trappensee, Heilbronn, Weitere Infos auf www.neckarcup.de