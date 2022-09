WM 2022: So bereiten sich die Städte auf das Public Viewing im Winter vor

Im kalten Winter ist es doch am schönsten, sich mit Freunden die Fußball-WM anzuschauen, nicht wahr? Stopp! Ist da nicht eigentlich die Winterpause angesagt?

Nicht dieses Jahr, denn um die Fußballer vor den heißen Sommertemperaturen in Katar zu schützen, erklärte sich die FIFA erstmals bereit, die Weltmeisterschaft am Ende des Jahres auszutragen. Für Fans steht jetzt nicht nur der Wettanbieter Vergleich an der Tagesordnung, sondern auch die persönliche Vorbereitung auf das Highlight des Jahres!

In diesem Artikel erklären wir, wie sich einige Städte bereits jetzt auf das Public Viewing im Winter vorbereiten und welche Vorkehrungen getroffen werden, damit die Veranstaltung für alle Zuschauer unter den extremen Bedingungen sicher und angenehm verläuft.

Die besten Möglichkeiten für Public Viewing in Deutschland

In Berlin wird das Public Viewing auf der zwei Kilometer langen Fanmeile am Brandenburger Tor stattfinden. Die Meile wird voraussichtlich mit einigen beheizten Zelten ausgestattet sein. Als Hauptattraktionen neben den sechs auf der Fanmeile verteilten Bildschirmen wird die 80 qm große Leinwand direkt am Brandenburger Tor sein.

Auch in anderen Städten wie Hamburg, München, Frankfurt oder Stuttgart wird es öffentliche Orte geben, an denen die Fans die Spiele gemeinsam verfolgen können. Die Stadt Stuttgart hatte bereits 2017, als der VfB mitten im Abstiegskampf steckte, eine Public Viewing Area eingerichtet.

In ganz Deutschland wird es als Fan möglich sein, die Weltmeisterschaft 2022 im Public Viewing zu verfolgen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld zu informieren und für eine Stadt zu entscheiden, in der zur Weltmeisterschaft live mitgefiebert wird.

Vor diesen Herausforderungen stehen die Public Viewing Veranstalter

Für die kommende Fußball-WM 2022 in Katar wird das Public Viewing also eine ganz neue Herausforderung darstellen. Die Organisatoren sind bestrebt, die Städte möglichst gut auf das Public Viewing vorzubereiten.

Eine der Hauptaufgaben wird darin bestehen, ausreichend warme und wetterfeste Plätze für die Zuschauer zu schaffen. Dafür werden in den Städten überdachte Zelte und Sitzbereiche errichtet, in denen die Zuschauer vor Wind und Wetter geschützt sind. Auch Elektroheizungen finden in den Zelten sicherlich ihren Platz.

Außerdem wird es spezielle Public Viewing Areas geben, in denen die Zuschauer gemeinsam feiern und das Spiel verfolgen können. Diese Bereiche werden mit großen Leinwänden ausgestattet, damit die Zuschauer die Spielzüge ihrer Elf auch bei schlechten Wetterverhältnissen mitverfolgen können.

Die Stadtverwaltungen arbeiten bereits jetzt mit den örtlichen Gastronomen zusammen, um sicherzustellen, dass für Leib und Wohl der Gäste über die komplette WM gesorgt ist. Auch Toiletten und sanitäre Einrichtungen werden in den Städten aufgestellt, damit die Zuschauer keine langen Wege zurücklegen müssen.

Diese Vorkehrungen werden für die Fußballfans getroffen

Die Städte müssen sicherstellen, dass es genügend öffentliche Fernseher und große Leinwände gibt, damit die Menschen die Spiele sehen können. Zusätzlich sind ausreichend Sitzgelegenheiten nötig. Die Veranstalter werden auch dafür sorgen, dass es genügend Getränke und Essen für alle gibt. Die Verpflegung darf bei der WM schließlich nicht zu kurz kommen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherheit. Die Verantwortlichen müssen sicherstellen, dass es genügend Sicherheitskräfte gibt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Zudem müssen ausreichend medizinische Einrichtungen vorhanden sein, um im Notfall Hilfe leisten zu können.

So gelingt Public Viewing trotz winterlicher Temperaturen

Die Weltmeisterschaft findet im November und Dezember statt, was für die Austragung einige Herausforderungen mit sich bringt. So müssen sich die Städte, in denen das Public Viewing stattfindet, auf winterliche Temperaturen sowie auf Schnee und Eis vorbereiten.

Doch nicht nur die Städte selbst müssen sich um entsprechende Vorkehrungen kümmern, auch die Bewohner sollten sich Gedanken machen, wie sie bei den eisigen Temperaturen warmhalten. Denn neben der warmen Jacke ist es auch wichtig, dass man trockene Füße behält und keine Erkältung riskiert.

Hygiene-Maßnahmen bei der Weltmeisterschaft 2022

Auch die Hygieneregeln werden in diesem Jahr eine bedeutende Rolle beim Public Viewing spielen. Viele Menschen drängeln sich an einem Ort und teilweise stehen die Zuschauer eng aneinander.

Hier bleibt abzuwarten, ob der Staat bestimmte Regeln wie die Maskenpflicht oder vielleicht sogar die 3G-Regel einführt. Die Veranstalter können hier selbstverständlich auch einen Teil beitragen, indem sie ihren Zuschauern mit Desinfektionsmittelständern ermöglichen, ihre Hände gründlich zu desinfizieren.

So wird das Public Viewing für Fußballfans ein tolles Erlebnis

In den meisten Städten wird es Public Viewing Möglichkeiten geben, in denen die Fans die Spiele gemeinsam verfolgen können. Aber wie können Besucher dieses Erlebnis so richtig genießen?

Zunächst sollten sich die Fans überlegen, wo sie das Public Viewing verfolgen möchten. Neben öffentlichen Veranstaltungen ist es auch möglich, sich mit Freunden oder anderen Fans zu treffen und eine private Veranstaltung zu organisieren.

Wenn Fans sich für einen öffentlichen Ort entscheiden, sollten sie sich im Vorfeld informieren, ob es Eintrittskarten gibt und was für die jeweilige Veranstaltung beachtet oder mitgebracht werden muss.

Fällt die Wahl auf die eigenen Räumlichkeiten, gibt es viele Optionen, um aus dem privaten Public Viewing ein tolles Event zu machen. Das sommerliche Grillen fällt jedoch weg, im Winter empfiehlt sich da natürlich eher der Tischgrill im Wohnzimmer oder der Lieferservice vom Lieblingsrestaurant. Auch hier gilt: Es ist wichtig, sich im Vorfeld zu informieren, damit alles rund läuft.

Fazit: Müssen sich die Städte besonders gut auf das Public Viewing im Winter vorbereiten?

Die WM 2022 in Katar wird die erste Fußball-Weltmeisterschaft im Winter sein. Das bedeutet, dass die Städte, in denen das Public Viewing stattfinden wird, besondere Vorbereitungen treffen müssen.

Allerdings ist es nicht nur wichtig, dass die Städte sich vorbereiten, sondern auch, dass die Fans bereit sind. Diese müssen sich nicht nur auf die winterlichen Temperaturen, sondern auch auf die möglicherweise hohen Kosten des Public Viewing einstellen.

Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass dies eine großartige Möglichkeit ist, um gemeinsam mit anderen Fans die Fußballnationalmannschaft anzufeuern! Dank der guten Vorbereitung der Städte wird es möglich gemacht, auch bei kühleren Temperaturen Feuer und Flamme für die Weltmeisterschaft zu sein.