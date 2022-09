Zwei EM-Titel für Öhringerin Bera Wierhake

Hoch dekoriert kehrte Bera Wierhake von den Leichtathletik-Euromeisterschaften der Transplantierten in England zurück. Die 21-jährige Öhringerin wurde sowohl über 5.000 als auch über 1.500 Meter Europameisterin und stellte einmal mehr unter Beweis, dass sie zu den weltbesten transplantierten Läuferinnen gehört.

Im Park vor dem Blenheim Palace in Oxford holte sich Bera Wierhake, die seit frühester Kindheit mit einer Spenderleber lebt und inzwischen für Vorträge über Organspende gebucht wird, beim 5.000m-Lauf nach rund einem Kilometer an einer Steigung den entscheidenden Vorsprung. "Nach drei Kilometern wurde dann einer der größten Albträume eines Läufers Wirklichkeit: Mein Schnürsenkel öffnete sich und ich musste die restlichen zwei Kilometer mit offenem Schuh hinter mich bringen", berichtet sie über den Wettbewerb, den sie so schnell nicht vergessen wird.

Im Leichtathletikstadion am Radley College fand dann am letzten Tag der European Transplant Games das Rennen über 1.500 Meter statt. Bera Wierhake wurde auch hier ihrer Favoritenrolle gerecht und landete einen Start-Ziel-Sieg. "Es war ein taktisch geprägter Lauf, bei dem ich lange Zeit den Atem meiner englischen Konkurrentin im Nacken gespürt hatte", erinnert sie sich. "Ich habe alles aus mir herausgeholt und konnte so am Ende tatsächlich meine zweite Goldmedaille gewinnen. Ich bin total glücklich, dass sich die harte Vorbereitung über den Sommer ausbezahlt hat."

Neben den sportlichen Wettbewerben stand bei der EM der Austausch mit Sportlerinnen und Sportlern im Vordergrund, die alle mit einem fremden Organ körperliche Höchstleistungen vollbringen. "In dieser Woche ist mir wieder klar geworden, dass das Leben ein Geschenk ist und ich sehr dankbar bin, dass ich ein normales Leben ohne allzu große Einschränkungen führen darf. Mein Organspender ist mein persönlicher Held", so Bera Wierhake.