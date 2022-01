Geschäftsführer Colin Dinkelacker verlässt die Familienbrauerei

Colin Dinkelacker, der am 01.09.2020 als Geschäftsführer Marketing, Vertrieb und Verwaltung in der Familienbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu gestartet ist, wird das Unternehmen im zweiten Quartal 2022 verlassen. Dinkelacker, der bereits vor der Corona-Krise die strategischen Weichen für das Unternehmen neu gestellt hat, ist mit dem Ergebnis dieser Umstrukturierung zufrieden. Seine berufliche Zukunft sieht er allerdings nicht in der Unternehmensführung des Familienunternehmens. Sein Onkel Christian Dinkelacker wird die Leitung des Geschäftsbereiches übernehmen.

Der Betriebswirt Colin Dinkelacker, Ur-Urenkel des Firmengründers, trat sein Amt bei der Familienbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu mit der Erarbeitung eines strategischen Transformationsprogramms an. Bereits vor der Corona-Krise war es das Ziel, das Unternehmen unabhängiger von dem seit Jahren rückläufigen Biermarkt zu machen und die Brauerei wettbewerbsfähiger aufzustellen. Unter anderem sollte sich das Unternehmen auf zwei der bislang acht angebotenen Biermarken in der Vermarktung fokussieren. In diesem Zuge wurde auch das bereits stark reduzierte Lohnbraugeschäft größtenteils eingestellt. Außerdem erfolgte eine Umstrukturierung der Vertriebsbereiche.

Colin Dinkelacker wird nach ca. anderthalb Jahren das Unternehmen verlassen. Der Betriebswirt möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. „Wir haben in kurzer Zeit sehr viel bewegt. Ziel war es immer, das Unternehmen in einer wichtigen Übergangsphase zu begleiten, um es für die Zukunft richtig aufzustellen. Ich selbst möchte mich aber auch noch in anderen Bereichen und Branchen weiterentwickeln. Auch gibt es private Pläne, die ich immer schon umsetzen wollte. Dem Unternehmen werde ich natürlich auch weiterhin verbunden bleiben.“

Christian Dinkelacker, bislang Beiratsvorsitzender und Gesellschafter, übernimmt die Leitung der Bereiche Vertrieb, Marketing und Verwaltung. „Vor allem bedanke ich mich bei meinem Neffen für die großartige Arbeit in einer herausfordernden Zeit. Die nächsten Monate werden wir die Aufgaben übergeben, bevor Colin das Unternehmen im zweiten Quartal verlässt. Danach geht es vor allem darum, die Strategie weiter voranzutreiben.“

Zum Unternehmen:

Die Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG ist eine familiengeführte Traditionsbrauerei im Herzen der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Zu den bekanntesten Marken gehören Dinkelacker, Schwaben-Bräu, Wulle und Sanwald.