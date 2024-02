Einblicke in die wachsende Akzeptanz der Paysafecard in Deutschlands lokaler E-Commerce-Szene

In Deutschland entscheiden sich immer mehr User dafür, den klassischen Zahlungsweg wie Kreditkarte oder Banküberweisung zu verlassen und in die digitale Zahlungslandschaft einzutauchen. Kein Wunder, werden doch immer mehr Möglichkeiten für schnelle und sichere Zahlungen im Internet angeboten. Die Zahlung erfolgt sofort und ist mit modernen Sicherheitsmaßnahmen und Verschlüsselungen vor Zugriff Unbefugter abgesichert. Oft bekommt der User auch einen Käuferschutz, was seine Transaktionen noch sicherer macht.

Ob E-Wallets, Kryptowährungen, Online Überweisungen oder Prepaidkarten wie Paysafe oder CashtoCode sind dabei eindeutig am Vormarsch. Käufern wird somit eine einfache und sichere Möglichkeit geboten, ihre Einkäufe im Internet zu tätigen, ohne dass sie ein Bankkonto oder eine Kreditkarte benötigen. Und Sicherheit sollte bei Online-Käufen immer vorgehen.

Sehen wir uns näher an, warum das Interesse an E-Commerce in Deutschland so sprunghaft steigt und warum gerade die Paysafecard ihren Siegeszug angetreten hat.

Wie kommt man in Deutschland zu einer Paysafecard

In Deutschland können User auf zwei Wegen zu einer Paysafecard kommen. Die Karten gibt es mit verschieden hohen Werten von 10 € bis 100 €. Die Karte ist anonym und enthält nur die 16-stellige PIN.

In Deutschland sind die Guthabenkarten nicht nur in Geschäften, sondern auch Online zu erwerben:

Einzelhandelsgeschäfte: Die Paysafecard ist in Deutschland in vielen Einzelhandelsgeschäften, Tankstellen, Kiosken und anderen Verkaufsstellen erhältlich. Sie können einfach an der Kasse gekauft von Tankstellenketten wie Aral, Shell und Esso sowie Supermärkten und Drogerien Rewe, Aldi, Rossmann, Saturn und Penny. Auch bei der Postfiliale ums Eck können sich Interessierte die Paysafecard besorgen.

Online kaufen: Über die Paysafecard Webseite können die Prepaidkarten auch im Internet gekauft werden, was es für User noch viel praktischer macht. Auf der offiziellen Homepage oder über autorisierte Online-Händler stehen die Karten in verschiedenen Beträgen zur Verfügung. Zuerst muss aber ein Konto erstellt werden. Bezahlt werden kann mit Sofortüberweisung, Kreditkarte oder Giropay. Nach dem Kauf erhalten die User einen Code, den sie dann bei teilnehmenden Online-Händlern einfach bei der Bezahlung eingeben können.

Als Zahlungsoption in Online Casinos sehr beliebt

Viele Websites, die diese Zahlungsmethode akzeptieren, sind Online Casinos, die Spieler mit tausenden Spielen unterhalten. Sie sind seriös und lizenziert, achten auf Spielerschutz und das Verantwortungsvolle Spielen. Zur Begrüßung gibt es meist einen attraktiven Willkommensbonus, mit dem Neukunden noch mehr aus ihrem Spiel herausholen können.

Dabei wird die Paysafecard gerne genutzt, da der Spieler weder Kontodaten noch Kreditkartennummern eingeben muss. Die Zahlung wird sofort von seiner Prepaidkarte abgebucht und auf das Casino Konto überwiesen. Dabei muss man lediglich den 16-stelligen PIN-Code der Karte eingeben. Spieler können auch mehrere Karten für eine Einzahlung nutzen, oder nur einen Teil des Guthabens.

Mussten Casinofans früher die Auszahlung von Gewinnen auf ein Bankkonto veranlassen, so ist dies heute mit dem Paysafecard-Konto sicher und gebührenfrei möglich. Dabei muss der Spieler nicht lange auf sein Guthaben warten, denn dies wird von den meisten Anbietern sofort erledigt.

Warum greifen User zur Paysafecard?

Immer mehr Deutsche sorgen sich um die Sicherheit von Transaktionen im Internet. Betrügerische Aktivitäten oder Kaufabbrüche geben den Unternehmen in Deutschland Anlass zur Sorge. Daher ist es kein Wunder, dass Händler ihren Kunden bessere, sichere und einfache Optionen anbieten wollen, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Da kommt E-Commerce ins Spiel.

Auswahl an Zahlungsdiensten

Der Kunde möchte eine Vielzahl an Optionen an der Kasse finden und nicht nur Kreditkarten oder eine Banküberweisung, die einige Tage dauern kann. Sofortige Zahlungen mittels E-Wallets oder Online Überweisungen sind am Vormarsch. Keiner möchte lange auf seine gekauften Produkte warten.

Dem tragen die Unternehmen Rechnung und so stellen Sie Bezahlsysteme wie Skrill, Neteller, MuchBetter, MiFinity, PayPal oder die Paysafecard zur Verfügung. Besonders Kunden, die weder Kreditkarte noch ein Konto bei einer elektronischen Börse haben, schätzend das Vorhandensein der Guthabenkarte.

Guthabenkarte ist flexibel

Die Paysafecard bietet auch eine Flexibilität in Bezug auf die Transaktionsbeträge, was sie in der lokalen E-Commerce-Szene in Deutschland immer beliebter macht. Klassische Zahlungsmethoden setzen oft einen Mindestumsatz voraus, was einige Käufer abschrecken kann. Wer mit der Paysafecard zahlt, kann seine Einkäufe in beliebiger Höhe tätigen. Diese Vielseitigkeit macht die Guthabenkarte zu einer attraktiven Option für Kunden, die bequem und problemlos online einkaufen möchten – sei es Lebensmittel, technische Gadgets oder eine Einzahlung bei einem Online Casino.

Akzeptanz in Deutschland

Wie bereits erwähnt, kann man die Prepaidkarte bei unzähligen Verkaufsstellen in Deutschland bekommen. Das ist schon ein sicheres Zeichen, dass sie von den Menschen gut angenommen wird. Die Paysafecard wird deutschlandweit akzeptiert und daher bei zahlreichen Händlern und Online-Plattformen als Zahlungsmethode angeboten. Der Kunde soll es so bequem und sicher wie möglich haben, um dem Händler die Treue zu halten und wiederzukommen.

Die Unternehmen wissen, wie wichtig es ist, verschiedene Zahlungsoptionen anzubieten, um den Vorlieben ihrer Kunden gerecht zu werden. Und das ist mit Einsatz der Paysafecard möglich, denn die Integration verbessert nicht nur das Einkaufserlebnis für die Nutzer, sondern vergrößert auch die Reichweite von Paysafecard als praktische Zahlungslösung in der lokalen E-Commerce-Landschaft.

Unterwegs einfach und mobil zahlen

Und dann wäre noch das mobile Einkaufserlebnis. Immer mehr Käufer wollen mit ihrem Smartphone oder Tablet auch unterwegs einkaufen und bezahlen und auf keinen Fall auf Komfort und Flexibilität verzichten. Mit dem myPaysafecard Konto können Käufer ihr Guthaben einfach verwalten und Einkäufe von ihren mobilen Geräten aus tätigen, was die Guthabenkarte noch attraktiver macht.