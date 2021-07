Whisky Stube: Die Welt des deutschen Whiskys

Die Whisky Stube beschäftigt sich mit deutschem Whisky, dessen Geschichte und Kultur. Der Inhaber Ralf Brzeske, der an der Universität Hohenheim einen Destillationskurs absolviert hat, ist ein Spezialist auf dem Gebiet.

»Spirit Of The Cask« ist eine Marke der Whisky Stube und beschäftigt sich mit eigenen Abfüllungen, so wie »Independent Bottler« in Schottland. In den Fässern werden bereits vorgereifte Whisky eingefüllt um auf diese Weise ein eigenes Ergebnis, das sich vom Original-Abfüller unterscheidet, zu erzielen. Auf den Flaschen wird immer auch der Destiller genannt, da dieser einen wichtigen Einfluss auf den Whisky hat. So werden es immer mehr deutsche Whisky-Spezialitäten geschaffen. Alternativ werden die eigenen Fässer in der Whisky Stube mit Spirit (»Whisky-Rohdestillat«) aus den Brennereien gefüllt und warten die Jahre der Reifung ab. Nach jahrelanger Reifung entstand auf diese Weise der »Sulmgau Whisky«.

Die Whisky Stube veranstaltet an zwei Tagen im Monat Whisky Seminare. Dort können verschiedene deutsche Whiskysorten verkostet werden. Bei einigen Seminaren gibt es ein Drei-Gänge-Menü dazu. Man kann sich in die Welt der deutschen Whisky entführen lassen und mehr über die Geheimnisse und Geschichte des Whiskys erfahren – zum Beispiel, was es mit dem im Jahre 1545 ausgerufenen Brennverbot von Malz und Korn auf sich hat. Anmeldungen sind auf der Website der Whisky Stube möglich.

Whisky Stube

Gartenstraße 8 · 74172 Neckarsulm

Tel. 07132-3418394 · www.whiskystube.de