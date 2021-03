»Aktion Oli« rettet Leben

Auch in der Coronakrise benötigen Blutkrebspatienten auf der ganzen Welt weiterhin dringend Hilfe.

Seit seiner Leukämieerkrankung 1998 engagiert sich Bernhard Ellwanger für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS. Denn Heilung ist meist nur möglich, wenn weltweit ein Spender mit ähnlichem Gewebemuster gefunden wird.

Bereits zum 4. Mal hat das Weingut Bernhard Ellwanger eine Sondercuvée mit dem Lieblingswein von Bernhard Ellwanger als „Kreation BERNHARD“ abgefüllt und bereits verkauft. Die 1000 Flaschen waren eine hochwertige Cuvée aus drei kräftigen Rotweinsorten der neuesten Generation (PIWI). 2 Euro pro Flasche gingen an die DKMS. Das Weingut Ellwanger hat den Betrag aufgerundet und so einen Scheck in Höhe von 2500 Euro übergeben. Die Spende geht zugunsten der regionalen „Aktion Oli“. Der 53-jährige Steuerberater Oliver Cölsch aus Schwäbisch Hall ist ebenfalls an Leukämie erkrankt und sucht momentan noch einen Spender. Mit Unterstützung einer Freundin, der Rudersberger Künstlerin Stefanie Etter, die auch in Schorndorf ein Atelier betreibt, wurde die Online-Kampagne „Aktion Oli“ ins Leben gerufen. Familie Ellwanger hat durch einen Zeitungsartikel davon erfahren und wünscht sich, dass viele teilnehmen und so auch für „Oli“ ein passender Spender gefunden wird.

Pro Tag erkranken in Deutschland rund 30 Menschen an Blutkrebs. Für viele Betroffene ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Deshalb bittet die DKMS gerade jetzt eindringlich, sich als Stammzellspender zu registrieren! Während 2019 noch ca. 600.000 neue Spender dazu kamen, waren es bedingt durch die Corona-Pandemie 2020 nur ca. 400.000, die sich neu in der Knochenmarkspenderdatei registrieren ließen.

Eine Registrierung zur Typisierung ist jederzeit möglich unter www.dkms.de

Nach der Registrierung wird zur Typisierung ein Wattestäbchen zugeschickt, um ganz einfach von zu Hause aus eine Speichelprobe abzugeben und per Post zurückzuschicken.

Weitere Infos:

https://www.dkms.de/de/aktion/gemeinsam-fuer-oli

https://www.zvw.de/lokales/rudersberg/online-kampagne-mit-pur-und-guido-mariakretschmer-soll-helfen-einen-stammzellenspender-zu-finden_arid-315074

Es war eine böse Nachricht, als Bernhard Ellwanger 1998 erfuhr, dass er an Blutkrebs erkrankt war. Doch mit Hilfe der Deutschen Knochmarkspenderdatei DKMS wurde ein Stammzellenspender gefunden und der Weinstädter Wengerter wurde geheilt. Seither engagiert er sich regelmäßig für die DKMS.

Speichelprobe kann Leben retten

Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch, der zwischen 17 und 55 Jahren alt ist und nicht bereits bei der DKMS oder einer anderen Datei registriert ist, Stammzellspender werden. Nur ein Drittel der Patienten findet innerhalb der Familie einen geeigneten Spender. Der Großteil benötigt einen nicht verwandten Spender. Noch immer findet jeder 10. Patient in Deutschland keinen passenden Spender. Das ist der Grund, weshalb so viele freiwillige Stammzellspender gebraucht werden.

Viele Patienten, die an Blutkrebs erkranken, haben nur eine Überlebenschance: Irgendwo auf der Welt einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen zu finden, der zur Stammzellspende bereit ist. Doch wie findet man einen solchen Spender? Es kommt nur sehr selten vor, dass zwei Menschen nahezu identische Gewebemerkmale haben. Im günstigsten Fall liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1:20.000, bei seltenen Gewebemerkmalen findet sich eventuell unter mehreren Millionen kein „genetischer Zwilling“. Die Suche ist aber auch deshalb so schwer, weil noch immer viel zu wenig Menschen als potenzielle Stammzellspender zur Verfügung stehen. Denn: Wer sich nicht in eine Spenderdatei aufnehmen lässt, kann nicht gefunden werden.

In den vergangenen Jahren rund 70.000,- Euro gesammelt

Schon bisher unterstützte das Weingut Ellwanger die DKMS mit namhaften Beträgen. So wurden im Jahre 2000 DM 38.000,- gesammelt und 648 neue Spender geworben. Im selben Jahr erbrachte ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps DM 10.000,-. Im Jahr 2009 kamen bei einem Benefizkonzert 17.000,- Euro zusammen. Durch den Verkauf von insgesamt 6.500 Flaschen der „Kreation Bernhard“ konnten in den Jahren 2004, 2008 und 2012 insgesamt 13.000,- Euro für die DKMS erwirtschaftet werden. Beim Benefizkonzert 2016 wurden ebenfalls 13.000 Euro gespendet.

Weitere Informationen:

Weingut Bernhard Ellwanger, Rebenstraße 9, 71384 Weinstadt-Großheppach, Telefon 07151 6 21 31, www.Weingut-Ellwanger.com, info@Weingut-Ellwanger.com