Abschalten vom Alltag

Abstand halten: So lautet nach wie vor das Gebot der Stunde, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren. 1,5 Meter gelten hier als sicher. Auf dieses Maß ist in der Solymar Therme alles eingestellt.

Bereits an der Rezeption zeigen Markierungen am Boden, wieviel Platz zwischen den wartenden Gästen einzuhalten ist. Auch in den Umkleide- und Duschräumen wurde Vorsorge getroffen, damit sich Besucher nicht zu nahe kommen. Alle Liegen stehen auf Abstand, derzeit leider ohne Kissen oder Decken. Aus hygienischen Gründen muss ein ausreichend großes Sauna- oder Badetuch auf den Liegen untergelegt werden. Auch an den Beckenrändern und in den Pools ist die Einhaltung des Mindestabstands unablässig. Hinweisschilder zeigen genau an, wieviele Personen sich gleichzeitig im Wasser aufhalten dürfen. Das hat jedoch auch einen großen Vorteil: Ein erhöhter Abstand zwischen den Liegen und eine begrenzte Gästeanzahl in den Becken sorgen dafür, dass die Gäste noch mehr Ruhe und Komfort in der Solymar Therme genießen können.

Die hygienische Sauberkeit der gesamten Anlage wurde schon »vor Corona« mit hohem Aufwand sichergestellt. Vier bis fünf Stunden bevor der erste Gast kommt, nimmt das Reinigungsteam jeden Morgen seine Arbeit auf. Die tägliche Grundreinigung schließt eine Desinfektion der Flächen mit ein. Dabei bleibt es nicht: Auch tagsüber werden vor allem Duschräume und Toiletten immer wieder gereinigt. In regelmäßigen Zyklen kontrollieren Betriebsleitung und Behörden zudem die Wirksamkeit und Sauberkeit in der gesamten Anlage mittels Keimproben. Es gibt einen hauseigenen Reinigungs- und Hygieneplan, der den erhöhten Anforderungen der Viren-Prophylaxe Rechnung trägt. So werden täglich alle Sitz- und Liegeflächen sowie die kompletten Barfuß- und Sanitärbereiche in noch kürzeren Abständen gereinigt und desinfiziert. An allen Waschbecken finden Gäste Seifen- und Desinfektionsspender. Vom Personal werden alle Griffflächen, die von Besuchern berührt werden, in kurzen Intervallen virenfrei abgewischt – egal ob Handläufe, Türgriffe oder Spinde. Noch sicherer sind die Badegäste im Pool selbst, sofern sie auch hier eine Nieslänge Abstand zu anderen Schwimmern halten. Eine Übertragung über das Wasser ist praktisch unmöglich. Das gilt übrigens auch für Saunen. Lufttemperaturen über 70 Grad Celsius machen jedem Virus den Garaus. Kurzum: Wer sich an die Abstands- und Hygieneregeln hält, für den ist Baden in der Solymar Therme nicht riskanter als Einkaufen im Supermarkt.

Sauna ist weit mehr als Wellness. Eine wertvolle Natur-Therapie, die die Muskulatur entspannt, den Kreislauf anregt und – nicht zuletzt – die Immunkraft stärkt. Die Wärme durchflutet den Körper und hilft ihm dabei, Giftstoffe und Schlacken abzubauen. Die Schwitzkur fürs Wohlbefinden ist seit Jahrhunderten ein gesunder Trend. Es ist schon ein wenig paradox: Gerade in der Sauna ist die Gefahr von Ansteckungen durch die hohe Temperatur sehr gering. Auch hier gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Saunagästen, was es nötig macht, die Anzahl der Plätze in der Saunakabine zu begrenzen. Aromatisierte Spezialaufgüsse, werden von den Saunameistern aus erlesenen ätherischen Ölen hergestellt und verwöhnen die Gäste nach wie vor. Doch auf das von vielen Saunabadern geliebte Verwedeln oder dem Anschlagen der heißen Luft muss aktuell verzichtet werden. Da in der Sauna die Schleimhäute in Mund und Nase anfällig für eine eventuelle Virusübertragung sind, ist es momentan ratsam, das Wedeln beim Aufguss zu unterlassen. Aus hygienischen Gründen bleiben auch die Dampfbäder vorerst geschlossen.

Für eine maximale Sicherheit der Thermegäste ist es notwendig, die Anzahl der Besucher zu begrenzen. Nur so lassen sich die Abstandsregeln effektiv umsetzen. Das bedeutet, dass man vor dem Besuch der Solymar Therme ein Ticket online buchen muss. So kann jederzeit gewährleistet werden, dass die Gäste den Weg in die Therme nicht umsonst fahren. Die Online-Buchung ist ganz einfach: Bereits auf der Startseite wird man an die richtige Stelle geführt. Hier einfach den Wunschtermin sowie Uhrzeit und Dauer des Besuchs auswählen. Mit dem ausgedruckten oder auch digitalen Onlineticket wird an der Rezeption der Solymar Therme die Eintrittsberechtigung ausgehändigt. Mit diesem Buchungssystem erhalten automatisch exakt nur so viele Gäste Zutritt, wie es die Abstandsregeln erlauben. Mit der Online-Reservierung beziehungsweise dem Ticketkauf über den Onlineshop wird auch einer weiteren Forderung der Behörden entsprochen. Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, muss dokumentiert werden, von wann bis wann sich ein Gast in der Therme aufgehalten hat. Diese Registrierung ist mit dem Kauf des Online Tickets automatisch erfolgt.

