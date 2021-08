Auffrischungsimpfungen am RBK ab 1. September

Laut Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz sind von 1. September an sogenannte Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 für besonders vulnerable Personengruppen möglich. Auch das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) bietet diese Option an seinem Impfzentrum an – eine Terminvereinbarung ist direkt über die RBK-Buchungs-App möglich.

Für die seit einiger Zeit bereits diskutierte Auffrischungs- oder Drittimpfung gegen Covid-19 gibt es nun eine verbindliche Empfehlung der Gesundheitsministerkonferenz. Demnach können von 1. September an besonders vulnerable Personengruppen auf Wunsch ihren Corona-Impfschutz aktualisieren lassen. Eine Auffrischungsimpfung kann frühestens sechs Monate nach erfolgter Zweitimpfung bzw. Einzelimpfung mit Johnson & Johnson oder AstraZeneca vereinbart werden.

Vorgesehen ist die Impfung unter anderem für Menschen ab 80 Jahren, für Bewohner und Bewohnerinnen (teil-)stationärer Einrichtungen, für Menschen mit relevanter angeborener oder erworbener Immunschwäche, für alle Personen ohne Altersbeschränkung, die bisher ausschließlich mit einem Vektorimpfstoff (Johnson & Johnson oder AstraZeneca) geimpft wurden sowie auf besonderen Wunsch für Beschäftigte wie etwa Pflegekräfte, die in Pflege- und Betreuungseinrichtungen oder Kliniken mit vulnerablen Gruppen arbeiten.

Termine für die Auffrischungsimpfung am Impfzentrum des RBK können ab sofort über das krankenhauseigene Online-Buchungssystem https://terminapp.rbk.de/ vereinbart werden. Verimpft werden die Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Möglich sind auch Impfungen ohne Termin, dabei entstehen jedoch evtl. Wartezeiten. Weitere Informationen unter www.rbk.de