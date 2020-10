Gesundheit und Wellness Made in Germany

Das Hohenloher Familienunternehmen Richard Henkel GmbH stellt seit 1922 den Menschen in den Mittelpunkt. Entspannen und Wohlfühlen in Stahlrohrmöbeln für Bad, Sauna oder Garten, hergestellt in Deutschland, Wellness im eigentlichen Wortsinn.

Wohlbefinden, Qualität und Nachhaltigkeit stehen für Henkel an oberster Stelle. Die Produktion zeichnet sich aus durch die Verknüpfung von nachhaltiger Manufaktur, Nutzung hochwertiger Materialien, hohem Qualitätsanspruch sowie strikter Beachtung der Umwelt.

Trend-Farben zeigen individuelle, persönliche Akzente. Ökologie lässt heute Komfortbewusstsein und Individualität verschmelzen. Dies darf luxuriös und elegant sein. Doch nachhaltig produziert.

Richard Henkel Bademöbel im Stuttgarter Mineralbad Berg

Farbe zeigt Charisma: Das Unternehmen ist Pate der Erde. Naturtöne setzen Impulse. Form und Material folgen der Funktion: Zurücklehnen und Bestes einfach fühlen. Als zukunftsorientiertes Unternehmen setzt Richard Henkel sich für die Schonung unserer Ressourcen ein. Deshalb sind alle Produkte und Verfahren nachhaltig, sicher und umweltkonform.

Dem demografischen Wandel tragen Möbel in barrierefreier Ausführung Rechnung: variable Einstiegshöhen, klappbare Armlehnen. Jeder Gast soll sich wohl fühlen. Diese Variante ist auch nach Jahrzehnten modular austauschbar.

Entwicklung, Fertigung und Produktbegleitung folgen den Regeln des Ökodesign. Energie- und Materialeffizienz. Validiert nach EMAS III/ ISO 14001 seit 1998, Umweltpreis 1999 und 2008. Seit 2014 Mitglied der Win-Charta.

Nicht nur neue Möbel, auch ältere »Schätzchen« finden hier Beachtung: einmalig in Europa ist die lebenslange Produktbegleitung! Langlebige, reparaturfähige Möbel mit jahrzehntelanger Ersatzteilgarantie. Dafür steht der Service Facelift – Lifelong. Der Kunde erhält – ohne dass Abfall entsteht – sein Möbel in neuem Kleid zurück, Klimaschutz-konform! Es gilt: Möbel mit Spuren auf dieser Erde, die sich lassen dürfen – ein Leben lang!

Richard Henkel GmbH, Forchtenberger Str. 46, 74670 Forchtenberg-Ernsbach, Fon: 07947-91 80 0, www.richard-henkel.de