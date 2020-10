Schenkenseebad: Den Alltags-Stress vergessen

Das Schenkenseebad in Schwäbisch Hall bietet alles, was man braucht, um abzuschalten und den Alltagsstress zu vergessen.

Auch in diesen besonderen Zeiten öffnet das Freizeitbad Schenkensee seine Türen für Jung und Alt. Trotz Corona kann das Bad mit seinem Hygienekonzept Sicherheit und Bade-/Saunaspaß vereinen. Ob im 50-Meter-Sportbecken mit Sprungturm, im Lehrschwimmbecken oder im Außenbecken: Für alles ist ein Konzept vorhanden, auch wenn dies zum Teil die ein oder andere Attraktion ausschließt. So dürfen zum Beispiel keine Nackenduschen und Bodensprudler betrieben werden. Auch die Reifenrutsche sowie die Aquacross-Anlage müssen aktuell trocken bleiben. Aber kein Grund traurig zu sein im Schenkenseebad langweilt sich niemand! Wer einfach nur Entspannung sucht, kann es sich im Warmbad gemütlich machen. Für die ganz Kleinen bietet das Planschbecken mit seinem Piratenschiff, den Rutschen und Tieren ein ganz besonderes Badeerlebnis.

Wenn dann der Magen knurrt, bietet das einladende Restaurant eine große Auswahl an Stärkungen an. Egal ob der Klassiker, die Currywurst oder ein Salat bestellt werden, es ist für jeden Geschmack was dabei. Und das Beste? Man kann gemütlich den Schwimmern beim Bahnen ziehen zuschauen.

Wer es zu eilig hatte und seine Badehose oder seinen Bikini daheim liegen gelassen hat, der kann sich im Bademodenshop Ersatz besorgen. Hier gibt es von der Taucherbrille bis zu den Badelatschen alles. Wer muss da noch online shoppen? Alles Nötige ist vor Ort.

Das A und O beim Saunieren sowohl im Winter als auch im Sommer ist die Regelmäßigkeit. Viele Effekte stellen sich nur dann ein, wenn man zumindest ein Mal in der Woche schwitzbadet. Zahlreiche Fans von Finnischer Sauna und Co. haben daher den Besuch im Schenkenseebad zu einem Ritual gemacht, das an einem bestimmten Wochentag auf dem Programm steht. Darüber hinaus intensiviert das Saunieren den Abtransport von Schlackenstoffen. Der Wechsel von Kälte und Hitze bringt zudem das Herz-Kreislauf-System in Schwung: Abschalten, relaxen und erholen. Der Saunapark im Schenkenseebad in Schwäbisch Hall bietet alles, was man braucht, um den Alltag hinter sich zu lassen. Auch 2020 hat die Saunalandschaft die Auszeichnung zur Premiumsauna erhalten und ist mit 5 Sternen zertifiziert.

Kaffee? Brötchen? Kuchen? Der Schenkenbäck kann auch ohne Badekleidung besucht werden und bietet zur jeder Tageszeit eine passende Auswahl an Gebäck und Getränken. Wer während des Umziehens Hunger bekommen hat, kann sich auch hier seinen Burger bestellen und gemütlich im Foyer essen.

Schenkenseebad Schwäbisch Hall, Schenkenseestraße 76, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-401 281, www.schenkenseebad.de