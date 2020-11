Vital Hotel an der Therme: Erholung in Bad Windsheim

Direkt neben der Franken-Therme Bad Windsheim ist mit dem im Februar 2016 neu eröffneten Vital Hotel an der Therme ein neues Refugium zum Entspannen und Genießen in Mittelfrankens größtem Heilbad entstanden. Das vier Sterne Hotel garni verfügt über 87 moderne und hochwertig ausgestattete Zimmer, die größtenteils über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen. Hochwertige Boxspringbetten mit Wellness-Toppern gehören zum Komfort. Warme Naturtöne, eine harmonische Einrichtung mit hellem Holz und großen Panoramafenstern, die viel Tageslicht in die Zimmer lassen, schaffen eine behagliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. Bei der Einrichtung der Zimmer wurde auf Teppichböden verzichtet und alle Betten mit Allergiker geeigneten Matratzen ausgestattet. Alle Zimmer und Hotelbereiche sind vom Hotelparkplatz aus schwellenlos erreichbar. Die Doppelzimmer sind auch zur Einzelnutzung buchbar.

Über den ebenerdigen Panorama-Bademantelgang gelangt man vom Hotel aus direkt in die Bade- und Wellnesslandschaft der Franken-Therme Bad Windsheim, gegen Aufpreis. Zahlreiche Gärten und Atrien ziehen sich durch die komplette Anlage – im Spa-Bereich laden Wassergarten, Kräutergarten und Duftgarten zur Ruhepause unter freiem Himmel ein.

Gut in den Tag starten die Gäste mit dem morgendlichen Buffet. Im lichtdurchfluteten Frühstücksraum mit Panoramablick auf die umliegenden Weinberge genießt man eine reichhaltige Auswahl an Köstlichkeiten. Wer Lust auf aktive Bewegung verspürt, genießt die vielfältigen Radwege in fränkischer Natur.

Vital Hotel an der Therme

Direkter barrierefreier Bademantelgang in die Franken-Therme Bad Windsheim.

Erkenbrechtallee 14, 91438 Bad Windsheim

Fon: 09841-689990, www.vital-hotel-adt.de