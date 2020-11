Wellness für daheim

Der Winter mit seinen kalten Temperaturen und trübem Wetter lädt dazu ein, Körper und Seele etwas Gutes zu tun.

Gerade in eher dunklen Jahreszeit fehlt uns im Alltag oft Energie und wir fühlen uns nach einer anstrengenden Woche manchmal regelrecht zerschlagen. Um wieder Kräfte tanken zu können, muss sich nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf ausruhen. Ein Ausflug ins Thermenbad, eine Massage oder ein Besuch bei der Kosmetikerin können helfen dem Alltag zu entliehen und neue Energie zu schöpfen.

Doch für einen Wellness-Tag muss man nicht unbedingt aus dem Haus gehen. Auch in den eigenen vier Wänden gelingt mit ein paar kleinen Tricks Entspannung und Verwöhnung.

Ausgeruht und ausgeschlafen lässt sich der Wellness-Tag besser genießen. Ein warmes Bad mit duftenden Badeölen oder Schaumkugeln hilft die Spannung aus den Muskeln zu nehmen. Leise Musik laufen lassen oder ein Buch lesen, hilft den Kopf frei zu machen und Abstand zum stressigen Alltag zu nehmen. Ein paar Teelichter oder Duftkerzen sorgen für ein gemütliches Ambiente. Ein leckerer Smoothie aus gesunden Zutaten wie Obst und Gemüse oder ein Kräutertee runden das Badeerlebnis ab. Nach dem Bad den Körper mit Massageöl oder Bodylotion verwöhnen, damit die Haut genug Feuchtigkeit speichern kann und samtig bleibt. Anschließend kann man sich gemütlich auf die Couch sinken lassen und unter einer warmen Kuscheldecke bei einem Glas gutem Wein seinen Lieblingsfilm anschauen. An diesem Tag muss man auch nicht unbedingt am Herd stehen, sondern kann sich sein Lieblingsessen bestellen. Wichtig ist, dass man an seinem persönlichen Wellness-Tag nur Dinge macht, die Spaß und Freude bereiten und sich viel Ruhe und Entspannung gönnt, um neue Energie zu tanken.