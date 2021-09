Ausbildung bei Lidl: Schule aus, Zukunft an

Wer seinen Abschluss in der Tasche hat oder kurz davor steht, ist bei Lidl genau richtig, denn alle Türen stehen offen und man kann sich entscheiden, in welche Richtung es gehen soll.

Denn bei Lidl warten spannende Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Was könnte das Richtige sein: Ausbildung, Abiprogramm oder Duales Studium? Zupacken und Chancen ergreifen ist angesagt.

Eine Ausbildung bei Lidl steckt voller Abwechslung, toller Erfahrungen und unterschiedlicher Aufgaben. Das liegt an den vielen Herausforderungen, die den Azubis von Anfang an zugetraut werden. Und natürlich daran, dass Lidl die Azubis auf das Berufsleben perfekt vorbereiten will. So durchläuft man innerhalb von zwei bzw. drei Jahren ein vielseitiges Ausbildungsprogramm in einer der Filialen, in der Verwaltung einer Regionalgesellschaft oder dem dazugehörigen Logistikzentrum. Die in der Berufsschule gelernten theoretischen Grundlagen ergänzen das praktische Wissen, wodurch neben einer überdurchschnittlichen Vergütung beste Voraussetzungen für die weitere Karriere gegeben sind, bei Lidl und in aller Welt.

Das Abiprogramm von Lidl ist der Turbo unter den Ausbildungsprogrammen: Hier macht man in drei Jahren gleich zwei Abschlüsse plus einen Ausbilderschein obendrauf. Das muss man erstmal können. In einem der kooperierenden Bildungszentren lernt man theoretisch, was in den darauf folgenden Praxisphasen gleich angewendet werden kann – je nach Abiprogramm in einer der Filialen oder einem Logistikzentrum. So lernt man den Handel von der Pike auf kennen und verfolgt dabei stets das Ziel, bald ein eigenes Team zu leiten.

LIDL DIENSTLEISTUNGEN

Rappenauer Str. 59 · 74206 Bad Wimpfen

Tel. 07063-931 6430 · www.jobs.lidl.de