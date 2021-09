asw.Automobile GmbH & Co. KG: Auszubildende gesucht

Willkommen bei der asw.AUTOMOBILE GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Mulfinger GmbH & Co. KG! Hierbei handelt es sich um ein erfolgreiches inhabergeführtes Automobilhandelsunternehmen. An 25 Standorten in Baden-Württemberg betreut die Mulfinger-Gruppe über 1.100 Mitarbeiter Tag für Tag ihre Kunden und deren Fahrzeuge. Derzeit werden bei ASW Automobile im kaufmännischen Bereich 17 Automobilkaufleute sowie 3 Fachkräfte für Lagerlogistik ausgebildet. Zudem erlernen 32 Auszubildende den Beruf des Kfz-Mechatronikers PKW sowie 3 Auszubildende den Beruf als Karosseriebaumechaniker, Instandhaltungstechnik. Die neuen Auszubildenden erhalten in einer Begrüßungsveranstaltung viele Informationen rund um die Ausbildung, lernen unterschiedliche Ansprechpartner kennen, erhalten Erfahrungsberichte von anderen Azubis bei der ASW Automobile und können sich untereinander austauschen. Die Ausbildung bei ASW Automobile bietet viel Abwechslung durch interne Schulungen und die Übernahme eigenverantwortlicher Projekte. Unterstützt werden die Auszubildenden durch ein Team von qualifizierten Ausbildern.

asw.AUTOMOBILE GmbH & Co. KG

Heilbronner Straße 69 · 74172 Neckarsulm

Tel. 07131-5085491 · www.asw-automobile.de

E-Mail: bewerbungen@asw-automobile.de