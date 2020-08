Die R.Weiss Group ist ein führender Hersteller von Verpackungsmaschinen und kompletten Verpackungsanlagen. Seit 1990 überzeugt R.Weiss durch innovative und zuverlässige Verpackungslösungen einen stetig zunehmenden Kundenkreis aus den verschiedensten Branchen weltweit. Gute Leistungen erfordern hoch qualifizierte Mitarbeiter. R.Weiss legt daher viel Wert auf die interne Ausbildung des eigenen Nachwuchses durch ein vielfältiges Studien- und Ausbildungsangebot. Derzeit werden circa 100 Auszubildende und Studenten in Crailsheim sowie an weiteren Standorten weltweit in unterschiedlichen Berufen ausgebildet.

Die R.Weiss Group bietet eine Ausbildung mit Zukunft. Diese bildet eine hervorragende Grundlage für den Einstieg in eine interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Arbeitswelt. Hierfür stehen über die gesamte Ausbildungszeit kompetente Ausbildungsleiter und Ansprechpartner zur Verfügung. Ziel des Unternehmens ist es, Auszubildende bei ihrer Berufswahl zu unterstützen und ihnen den Wechsel vom Klassenzimmer in die Berufs- und Arbeitswelt zu erleichtern. wol

R.Weiss Group

Zur Flügelau 28-30, 74564 Crailsheim

Fon: 07951-9192 0, www.r-weiss.de