Immer mehr Unternehmen legen großen Wert auf Nachhaltigkeit – da darf die VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim natürlich nicht fehlen. Die Azubis sind die Zukunft des Unternehmens, weshalb es essentiell ist, ihnen Nachhaltigkeit als Wert nahezubringen. Aus diesem Grund wurde im letzten November beispielsweise das Azubi-Projekt »Zukunftshelden« zu dieser Thematik ins Leben gerufen, an dem die 47 Lehrlinge der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim, darunter auch Lena Wörner, teilnahmen. Besonders der Umweltschutz spielte bei diesem Projekt eine übergeordnete Rolle. Im Rahmen des Projekts wurden die Azubis in kleinere Teams aufgeteilt, jede der Gruppen bekam eine andere Aufgaben, die sie bearbeiten musste. Lena Wörners Gruppe musste sich beispielsweise mit der Frage auseinandersetzen, wie Nachhaltigkeit in der Region konkret umgesetzt werden kann. wol

