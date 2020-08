Interview mit der Auszubildenden Lea Stettin, die im September 2019 ihre Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik bei der Stadt Schwäbisch Hall begonnen hat. Was das Besondere an der Ausbildung ist, erzählt sie im Gespräch.

Was macht Deine Arbeit so besonders?

Wir erhalten den lebenswichtigen Wasserkreislauf zwischen Mensch und Natur. Ohne Kläranlagen würde sich das Abwasser anstauen und die Umwelt durch Geruchsbelästigung und Krankheiten belasten. Die Abwasserwirtschaft dient zum Wohle der Bürgerinnen und Bürgern der Kommune. Der Umweltschutz ist also oberstes Ziel. Zudem ist unser behandeltes Abwasser oft von besserer Qualität als das Wasser des Kochers. Das ist ein echter Mehrwert für die Umwelt.

Was gefällt Dir besonders gut an Deiner Ausbildung?

Die Arbeitsatmosphäre ist einfach super. Wir arbeiten im Freien als auch im Büro und im Labor. Durch die abwechslungsreichen Aufgaben, wie zum Beispiel die Überprüfung und Auswertung der Wasserbelastung oder das Instandhalten von elektrischen Anlagen, ist kein Arbeitstag wie der andere. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die theoretische Ausbildung in Form eines Blockunterrichtes stattfindet.

Welche Berufsschulfächer hast Du?

Neben Schwerpunktfächern wie Mathematik, Chemie und Biologie, habe ich Unterricht in Wirtschaft, Deutsch und Ethik an der Kerschensteiner Schule in Stuttgart-Feuerbach.

Was zeichnet die Stadt Schwäbisch Hall als Ausbildungsbetrieb für diese Ausbildung aus?

Insbesondere die netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So macht jeder Tag besonders Spaß. Zudem decken nur wenige Berufe so ein großes Spektrum an Tätigkeiten ab. Diese Vielfalt ist es, die meinen Beruf so interessant macht. Insbesondere auch die Einblicke in verschiedene Bereiche der Ausbildung: Kanal und Kläranlage an den drei Standorten Tüngental, Sulzdorf und Vogelholz.

Bei Interesse freut sich die Stadt Schwäbisch Hall über Bewerbungen über das Bewerberportal auf der Homepage.

Stadtverwaltung Schwäbisch Hall, Monika Pietsch

Am Markt 6, 74523 Schwäbisch Hall

Fon: 0791-751 229, www.schwaebischhall.de/karriere