Seit 12 Jahren bietet die Schwäbisch Hall Facility Management GmbH (SHF) den Dualen Studiengang Facility Management an. Das breitgefächerte Studium erfolgt in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart und beinhaltet die Schwerpunkte Wirtschaftsingenieurwesen sowie Immobilienökonomie und Technisches Gebäudemanagement. In den Praxisphasen erhalten die Studierenden einen Einblick in alle Bereiche des Unternehmens und übernehmen eigenständig kleinere Projekte. Eduard Michelis, Student im 6. Semester, kann dies bestätigen: »Durch die unterschiedlichen Einsatzbereiche lernt man in jedem Praxissemester einen anderen Bereich kennen. Das macht das Studium abwechslungsreich und spannend.« Darüber hinaus bietet die SHF für 2021 Ausbildungsplätze als Fachkraft Schutz und Sicherheit (w/m/d), Fachmann für Systemgastronomie (w/m/d) sowie Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d). wol

Schwäbisch Hall Facility Management GmbH

Crailsheimer Straße 52, 74523 Schwäbisch Hall

Fon: 0791-46 35 33, www.shfm.de