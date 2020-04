Auslandserfahrungen sammeln mit Erasmus und Auslands-BAföG

Immer mehr junge Menschen sind daran interessiert, während ihres Studiums auch im Ausland Erfahrungen zu sammeln. Dies kann allerdings von Studiengebühren über Lebenshaltungs- und Reisekosten den kleinen Geldbeutel des Studenten schnell sprengen.

Ob ein Auslandssemester in Spanien, Frankreich oder Finnland: Im Ausland zu studieren hat mehrere Vorteile. Zum einen lässt sich dadurch, je nachdem in welches Land man reisen möchte, die Sprache erheblich verbessern. Zum anderen aber ist dies ein großer Schritt Richtung Eigenverantwortung und trägt dazu bei, dass man sehr viel selbstständiger wird, da man sich um die meisten Dinge selbst kümmern muss. Diese Erfahrung prägt die meisten Studierenden ihr Leben lang und gibt neue Impulse für die berufliche Laufbahn. Selbstverständlich gibt es auch für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas Fördergelder wie beispielsweise das Erasmus-Stipendium. Wer sich aber frühzeitig darum kümmert, kann schnell sicherstellen, ob ihm Auslands-BAföG ebenfalls zusteht und wenn ja, in welcher Höhe. Bei Auslandsaufenthalten innerhalb der EU gibt es bis zu einem Jahr lang BAföG. Wenn besondere Gründe vorliegen, sogar bis zu zweieinhalb Jahre.

Auch für diejenigen, die ein Praktikum im Ausland machen möchten, gibt es finanzielle Unterstützung vom BAföG-Amt. Dafür muss das Praktikum mindestens zwölf Wochen dauern. Dies kann den Auslandsaufenthalt um einiges angenehmer machen, da die finanzielle Absicherung ermöglicht, dass sich der Studierende ganz auf sein Studium oder Praktikum fokussieren und konzentrieren kann. Außerdem bekommt er dadurch die Chance, Land und Leute ein wenig näher kennenzulernen.

Wer sicher gehen möchte, der sollte mindestens ein halbes Jahr vor Reiseantritt seinen Antrag auf Auslandsförderung stellen. In welchem Umfang der Auslandsaufenthalt gefördert werden kann, hängt oft vom Gastland und von der Art des Aufenthaltes ab. in welchen Fällen ein Student förderberechtigt ist, lässt sich leicht auf der Internetseite des BAföGs herausfiltern.

Weitere Infos gibts beim Amt für Ausbildungsförderung, Kostenfreie BAföG-Hotline: 0800 - 2236341, www.bafög.de