Autohaus Heinrich Gramling: Ausbildungsbotschafter*innen

Das Thema Ausbildung ist aus der Unternehmensphilosophie von Gramling nicht mehr wegzudenken. Gramling bietet bereits seit 1950 kontinuierlich und erfolgreich technische und kaufmännische Ausbildungsberufe an. Aber man ruht sich im Mercedes Autohaus nicht auf dem bisherigen Erfolg aus, sondern arbeitet immer weiter daran als Ausbildungsbetrieb attraktiv zu bleiben und Jugendlichen den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten. 2023 erhielt man bereits zum wiederholten Male durch die Kfz.-Innung die Auszeichnung als bester Ausbildungsbetrieb. Das Autohaus Gramling nutzt das Angebot der IHK, um dort in Kursen Ausbildungsbot-schafter*innen auszubilden. Waren es früher noch die Ausbilder*innen selbst, die an Informationsabenden und Ausbildungsmessen vor Ort als Ansprech-partner*innen zur Verfügung standen, sind es inzwischen junge Ausbildungsbotschafter*innen. Der Grund ist einfach: Die Ausbildungsbotschafter*innen sind schon altersmäßig näher an den Jugendlichen, die sich über eine Ausbildung informieren. Dadurch werden erste Hürden und Hemmschwellen abgebaut.

