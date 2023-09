Berufsausbildung bei Audi Neckarsulm: #DeineZukunft!

Am Audi-Standort Neckarsulm läuft aktuell noch die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2024. Die Ausbildung stellt sich mit einem breiten Angebot an Berufen ­zukunftsorientiert auf.

Das Angebot erstreckt sich über Ausbildungsberufe in Bereichen wie Fahrzeugtechnik, IT/Automatisierung und Fertigungsprozesstechnik. Die Berufsausbildung wird dabei laufend an den technologischen Fortschritt angepasst. Um die benötigen Kompetenzen für die Elektrifizierung aufzubauen, setzt Audi beim Kraftfahrzeugmechatroniker_in auf den Schwerpunkt System und Hochvolttechnik. Im Bereich der IT bietet Audi den »Fachinformatiker_in mit der Fachrichtung digitale Vernetzung« in der Ausbildung an. Die Vermittlung digitaler Kompetenzen ist ein fester Bestandteil in allen Ausbildungsberufen.

Gibt es Fragen oder den Wunsch, die neuen Technologien in der Ausbildung selbst auszuprobieren? Dann hat man die Gelegenheit, Audi Neckarsulm persönlich am 6. und 7. Oktober auf der Berufswelt in Heilbronn kennenzulernen. Audi lebt Vorsprung in Technologien und bietet eine spannende Karriere mit nachhaltiger Perspektive.

Weitere Informationen zur Berufsausbildung gibt es unter www.audi.com/deineZukunft. ­Alle, die sich für ein Duales Studium im Bereich Digitalisierung oder E-Mobilität interessieren, finden unter audi.com/dualesStudium Informationen rund um ein Studium bei Audi. Und wer auf der Suche nach einem Schülerpraktikum ist, wird unter www.audi.com/Schulpraktikum fündig.

