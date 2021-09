bdtronic: Start in die Berufslaufbahn

Langweilige Produkte? Hier nicht! Bei ­bdtronic wird die Zukunft gestaltet. Egal ob es um Elektromobilität oder autonomes ­Fahren geht – bdtronic ist mit dabei.

Am Hauptsitz in Weikersheim stellt bdtronic in zwei modernen Verwaltungs- und Produktionsstandorten Maschinen für Anwendungen in den Bereichen Dosieren, Imprägnieren, Heißnieten und Plasma her. Die meisten internationalen Kunden kommen aus der Automobil- und Elektronikindustrie. Das Unternehmen fertigt Dosieranlagen, die elektronische Steuergeräte abdichten, Reifendrucksensoren vergießen oder Scheinwerfer und Türgriffe verkleben. Imprägnieranlagen kommen bei der Herstellung von Elektromotoren für Hybrid- oder Elektroautos zum Einsatz. Berufseinsteiger aber auch Berufserfahrene finden vielseitige Perspektiven für ihre Karriere. Interessante Aufgabengebiete und Spaß bei der Arbeit in einem dynamischen Team sind dabei garantiert.

In 2022 bietet bdtronic die Möglichkeit für eine Ausbildung in folgenden Berufen (m/w/d): Elektroniker, Industriemechaniker, Mechatroniker, Technische/-r Produktdesigner, Industriekaufleute mit oder ohne Zusatzqualifikation, DH-Studenten (Maschinenbau, Mechatronik, Angewandte Informatik, internationales technisches Projektmanagement, internationales technisches Vertriebsmanagement) sowie Kooperative Studenten (Ausbildung zum Mechatroniker in Kombination mit Automatisierungstechnik & Elektromaschinenbau oder Robotik). Im Rahmen der Ausbildung lernen die Auszubildenden alle Abteilungen kennenlernen, die für den zukünftigen Beruf von Nutzen sind. Auf diese Weise bekommen sie einen guten Gesamteindruck und lernen viele Themen, Arbeitsplätze und Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen kennen. Neben dem Ausbildungsverantwortlichen hat jeder Azubi/Student einen Ausbilder, der einem bei Fragen zur Seite steht.

