Bechtle AG: Ausbildung mit Abwechslung

Seit über zwei Jahren ist Elena Schneider bei Bechtle. Als angehende Fachinformatikerin für Systemintegration hat sie einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag – das war auch der Grund für eine Ausbildung im IT-Bereich.

Auf den Ausbildungsberuf Fachinformatikerin ist Elena Schneider über Umwege gekommen. »Meine Freundin hat mir viel über ihren Beruf erzählt. Ich habe damals zwar kaum etwas verstanden, aber es klang sehr interessant und sie hat mich mit ihrer Begeisterung angesteckt.« Daraufhin zögerte Elena nicht lange und bewarb sich bei Bechtle – mit Erfolg.

Das ist nun über zwei Jahre her. Als angehende Fachinformatikern für Systemintegration hat sie heute einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag – ein weiterer Grund weshalb sie sich für diese Ausbildung entschieden hat. »Die IT verändert sich so schnell und es gibt immer wieder etwas Neues. Man muss sich immer wieder weiterbilden, um auf dem neuesten Stand zu sein.« Was ihr besonders gut an Bechtle gefällt? Da muss sie nicht lange überlegen: »Zum Einen der Umgang der Kollegen untereinander. Als Azubi bei Bechtle ist das immer eine Begegnung auf Augenhöhe.« Aber nicht nur die gute Arbeitsatmosphäre gefällt ihr, sondern auch das breite Angebot an Weiterbildungen und Schulungen für Auszubildende. »Bechtle bietet einem da wirklich sehr viel – egal ob es sich um kaufmännische oder technische Themen handelt.« So besucht jeder Azubi während der Ausbildung eine Reihe an Seminaren zu Hardwaregrundlagen, schriftlichem Kommunizieren oder auch Grundlagen der Buchhaltung – immer angepasst an den jeweiligen Schwerpunkt der Ausbildung.

Für die Zeit nach ihrer Ausbildung hat Elena auch schon klare Ziele. »Das Citrix Team bei Bechtle interessiert mich besonders. Das Aufgabengebiet ist sehr vielfältig und jeder Tag ist spannend.«

