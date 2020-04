BFD & FSJ: Wertvolle Erfahrungen sammeln

Wer zwischen Schule und Studien- oder Ausbildungsbeginn nicht einfach nur jobben, sondern ein Jahr sinnvoll überbrücken und wertvolle Erfahrungen machen will, für den gibt es die Möglichkeit zum Freiwilligendienst. Längst sind nicht mehr nur Stellen in der Pflege zu haben – Engagement ist in ganz unterschiedlichen Bereichen möglich...

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist ein engagementpolitisches Projekt: Er soll eine neue Kultur der Freiwilligkeit in Deutschland schaffen und möglichst vielen Menschen ein Engagement für die Allgemeinheit möglich machen. Der Dienst deckt ein weites Feld an Möglichkeiten für soziales Engagement ab. Wo man ihn letztendlich leistet, hängt von den persönlichen Interessen und Begabungen ab. Bufdis leisten ein Jahr Dienstzeit und bekommen ein kleines Taschengeld. Der Bundesfreiwilligendienst richtet sich an alle Altersstufen. Ob nach dem Ende der Schulzeit oder zu Beginn der Rente, jeder kann sich hier nach seinen Interessen engagieren. Soziales, Umwelt- und Naturschutz, Sport, Integration, Kultur- und Denkmalpflege, Bildung, Zivil- und Katastrophenschutz - die Einsatzbereiche sind vielfältig.

Der Klassiker unter den Freiwilligendiensten ist das Freiwilliges Soziale Jahr (FSJ). Dieses richtet sich an junge Erwachsene von 16 bis 27 Jahren und dauert im Regelfall ein Jahr. In Ausnahmefällen sind auch kürzere oder längere Dienstzeiten möglich. Beim FSJ haben junge Menschen die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren und den Alltag in einer gemeinnützigen Einrichtung kennenzulernen. FSJler werden genauso in Krankenhäusern und Altenheimen gebraucht, wie in Kindergärten, Jugendhilfeeinrichtungen oder bei der Arbeit mit Behinderten. Die Freiwilligen werden während ihres Dienstes als Hilfskräfte bei Betreuung und Pflege eingesetzt. Sie sind während ihrer Dienstzeit sozialversichert, haben 24 Tage Urlaub und erhalten am Ende jeden Monats ein Taschengeld. Das FSJ besteht aber nicht nur aus Arbeit. 25 Tage sind für Weiterbildung reserviert. Wer möchte, kann sein FSJ übrigens auch im Ausland leisten. Für die Freiwilligen bietet der Dienst auch noch einen weiteren handfesten Vorteil: Das Jahr kann als Wartesemester bei der Vergabe von Studienplätzen oder als Praktikum angerechnet werden.