Tag der offenen Tür an Bernd-Blindow-Schulen Aalen

Bernd-Blindow-Schulen Aalen: Ausbildung in familiärer Umgebung

Tag der offenen Tür am 27. Januar 2024

Seit über zehn Jahren bilden die privaten, staatlich anerkannten Bernd-Blindow-Schulen in Therapieberufen sowie in Grafikdesign aus. Interessierte Besucher:innen sind herzlich eingeladen, die Ausbildungen und Räumlichkeiten kennenzulernen. Am Samstag, 27. Januar 2024, von 10:00 bis 13:00 Uhr, am Tag der offenen Tür in der Heinrich-Rieger-Straße 22/1.

Dozierende und Schüler:innen stellen in individuellen Beratungen die Ausbildungen vor, erzählen vom Ausbildungsalltag und stehen für Fragen bereit. Neben den Informationen erhalten Besucher:innen Einblicke in die Ausbildungen, zum Beispiel in Laboren oder bei einer Werkschau, und können diese so „hautnah und live“ erleben.

Schulabsolvierende mit mindestens Realschulabschluss können an den Bernd-Blindow-Schulen Aalen zwischen verschiedenen Ausbildungen wählen:

Der Erwerb der Fachhochschulreife ist neben den Ausbildungen in Grafikdesign sowie PTA ebenfalls möglich. Und auch ein ausbildungsbegleitendes (Online-)Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule kann aufgenommen werden. Ausbildungsbeginn ist jedes Jahr im September, die Ausbildung in Physiotherapie hat zudem einen weiteren Ausbildungsstart im Februar.

Übrigens: Interessentinnen und Interessenten, die sich am Tag der offenen Tür in der Physiotherapie, Ergotherapie oder Grafikdesign anmelden, sparen die Anmeldegebühr.

Mehr Infos über Ausbildung und Studium gibt es auf www.blindow.de.

Bernd-Blindow-Schulen Aalen

Heinrich-Rieger-Straße 22/1

73430 Aalen

Tel. 07361- 5248860