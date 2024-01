binea – Bildungsmesse Neckar-Alb 2024

Was soll ich nach meinem Schulabschluss machen? Soll ich erstmal im Ausland Erfahrungen sammeln oder gleich mit einer Ausbildung anfangen? Welcher Beruf ist der richtige für mich? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es, um mich in meinem Berufsleben weiterzubringen?

Rund 170 Aussteller, so viele wie noch nie, sind in diesem Jahr bei der 18. binea Bildungsmesse Neckar-Alb mit dabei und präsentieren ihre vielfältigen Angebote zum Thema Aus- und Weiterbildung, Studium und Gap Year.

Interessierte Jugendliche und Schulabgänger können sich konzentriert und effizient über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren. Neben Personalverantwortlichen sind auch Auszubildende und Studierende für den direkten Austausch vor Ort an den Ausstellerständen. Weiterbildung ist heutzutage ein wichtiges Thema im Berufsleben. Auch Studierenden, Beschäftigten, Wiedereinsteigern und Bildungshungrigen bietet die binea die Möglichkeit, sich einen Überblick über das vielseitige Weiterbildungsangebot in der Region zu verschaffen.

Die beruflichen Schulen des Landkreis Reutlingen informieren über schulische Qualifizierungen und berufliche Aus- und Weiterbildung in Voll- und Teilzeitform. Hochschulen und Berufsakademien geben einen Einblick über die Studienmöglichkeiten in der Region. Bei einigen übergreifenden Institutionen kann man sich auch erst mal allgemein informieren und beraten lassen.

Zum Thema Weiterbildung präsentieren sich zahlreiche Einrichtungen der Region Neckar-Alb. Sie geben gerne Auskunft über berufsbegleitende Kurse und Lehrgänge, Qualifizierungsmaßnahmen zum Wiedereinstieg oder Neuorientierung in der Berufswelt und vieles mehr. Neben kaufmännischen Bereichen sind ebenso andere Fachrichtungen wie das Gesundheitswesen, der Sprachensektor oder der IT-Bereich vertreten. Alle Weiterbildungsaussteller haben einen grünen Heliumballon am Stand.

Tipp: Informieren Sie sich bei einem geführten Rundgang über die Messe zum Thema „Weiterbildung“ – freitags um 11.00 Uhr und 15.00 Uhr und samstags um 11.00 und 14.00 Uhr. Pro Führung ist die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt. Deshalb wird um Voranmeldung vor Ort am Infostand beim Haupteingang gebeten. Die geführten Rundgänge gibt es auch zum Thema „Finde deinen Weg“ rund um die Fragen zur Berufswahl- und Arbeitgeberfindung am Freitag um 10.00, 12.00, 14.00 und 16.00 Uhr und am Samstag um 10.00, 13.00 und 15.00 Uhr. Der Treffpunkt ist ebenso am Infostand beim Haupteingang.

Um alle Anbieter zu finden, die sich in diesem Jahr auf drei Stockwerken verteilen, gibt es ab dem 1. OG ein Leitsystem. Wer der roten Linie auf dem Boden folgt, entdeckt alle Aussteller und kann auf dem Rundgang an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinnspielkarten sind am Infostand am Haupteingang erhältlich und für die Gewinner winken attraktive Preise. An der Theke im 2. OG wartet zusätzlich eine weitere Überraschung: Die Dehoga BW – Wir Gastfreunde präsentiert ihre Ausbildungsberufe im Hotel- und Gaststättengewerbe auf schmackhafte Art und Weise.

Ergänzt wird die binea durch ein umfangreiches Vortragsprogramm mit Informationen über einzelne Berufsbilder und Studiengänge. Bei der Vortragsreihe „Jugend für Jugend“ berichten Auszubildende vor interessierten Jugendlichen über ihr Unternehmen sowie ihre Ausbildungserfahrungen und beantworten alle Fragen der Zuhörer. Workshops mit einem Bewerbertraining kompakt gibt es am Freitag on top.

Am Freitag um 14.00 Uhr kann die Chance genutzt werden, die WAFIOS Aktiengesellschaft bei einer Betriebsbesichtigung besser kennenzulernen. Eine Voranmeldung hat am Infostand am Haupteingang zu erfolgen. Der Shuttle fährt direkt vor der Stadthalle ab.

Die FotoCard-Aktion von clickit hat sich bereits bewährt und wird im Foyer wieder kostenlos nutzbar sein: Ausbildungssuchende können sich eine personalisierte Foto-Visitenkarte erstellen lassen und an für sie interessante, auf der binea ausstellende Unternehmen verteilen. Die FotoCard erleichtert den ersten Kontakt mit einem Unternehmen und hinterlässt durch seine kreative Art einen bleibenden ersten Eindruck.

In diesem Jahr werden darüber hinaus zwei neue Gesichter für die binea-Werbemittel gesucht. Die Bewerbung kann direkt vor Ort erfolgen. Die nötigen Unterlagen gibt es am Infostand und am Stand 0.05 von click it.

In der Fachkräfte-Lounge im 1. OG dreht sich alles um die Themen berufliche Weiterbildung, Umorientierung und Fachkräfte. Hier kann man sich in entspannter Atmosphäre individuell beraten lassen. Die Fachkräfte-Lounge wird durchgängig vom Netzwerk Fortbildung und der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agentur für Arbeit und dem Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung betreut.

Auf der binea-Website wird es wie bei den Online-Präsenzen wieder eine Jobwall geben. Hier kann nach expliziten (Stellen-)Angeboten in den Bereichen Direkteinstieg, Ausbildung, Duales Studium, Weiterbildung, Praktikum und FSJ/FÖJ/BFD gesucht werden. Auch Unternehmen, die nicht auf der Messe als Aussteller dabei sein können, sind hier vertreten. Die Jobwall wird nach der Messe noch bis August online zur Verfügung stehen.

Für alle MessebesucherInnen und AusstellerInnen findet am Freitag, 26.01.2024 ab 16.30 – 22 Uhr im 1. OG die binea-Party statt. Nach einem intensiven Messebesuch lässt es sich so bei Livemusik entspannen und eventuell lernt man direkt neue Azubi- oder Arbeitskollegen des Wunscharbeitgebers näher kennen. Wer schnell genug ist kann sich während der Messeöffnungszeiten am Freitag, zum Einlösen beim „binea-Bergfest“, einen Wertgutschein an der Ausgabetheke im 2. OG abholen. Pro Person wird, solange der Vorrat reicht, ein Wertgutschein für Speisen/Getränke ausgegeben.

Die 18. binea wird von der AOK – Die Gesundheitskasse Neckar-Alb, der Agentur für Arbeit Reutlingen und der voestalpine Automotive Components Dettingen GmbH & Co.KG als Hauptsponsoren sowie von sieben weiteren Unternehmen unterstützt. Der Eintritt und die Teilnahme am Rahmenprogramm sind für die Besucher an beiden Tagen kostenfrei.

Alle aktuellen Infos sind unter www.binea.de zu finden.